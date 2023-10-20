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СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России - РИА Новости, 20.10.2023
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15:26 20.10.2023 (обновлено: 16:17 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ssha-1904168383.html
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России
Антироссийская политика США ударила по Европе, и в первую очередь по Германии, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:26
2023-10-20T16:17
россия
германия
сша
владимир путин
нато
северный поток
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Антироссийская политика США ударила по Европе, и в первую очередь по Германии, пишет South China Morning Post."Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, &lt;…&gt; нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны", — говорится в статье.Так, Берлин принципиально отказывается расследовать теракт на "Северных потоках", принося свои национальные интересы в жертву во имя интересов преступников, пишет автор публикации. Более того, ФРГ, зависящая от экспорта, из-за следования политическому курсу решила отстраниться от крупного торгового партнера — Китая. При этом она долгое время зависела от поставок энергоносителей из России, а теперь вынуждена закупать нефть и газ по завышенной цене, что также негативно отражается на казне государства, добавляет автор.Современная траектория американской политики чревата тем, что Западная Европа будет принесена в жертву ради Украины, и это грозит тем, что регион будет искалечен как экономически, так и политически, говорится в статье.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896365153.html
россия
германия
сша
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россия, германия, сша, владимир путин, нато, северный поток
Россия, Германия, США, Владимир Путин, НАТО, Северный поток
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России

SCMP: антироссийские санкции сильно ударили по Германии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Антироссийская политика США ударила по Европе, и в первую очередь по Германии, пишет South China Morning Post.
"Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, <…> нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны", — говорится в статье.
Так, Берлин принципиально отказывается расследовать теракт на "Северных потоках", принося свои национальные интересы в жертву во имя интересов преступников, пишет автор публикации. Более того, ФРГ, зависящая от экспорта, из-за следования политическому курсу решила отстраниться от крупного торгового партнера — Китая. При этом она долгое время зависела от поставок энергоносителей из России, а теперь вынуждена закупать нефть и газ по завышенной цене, что также негативно отражается на казне государства, добавляет автор.
Современная траектория американской политики чревата тем, что Западная Европа будет принесена в жертву ради Украины, и это грозит тем, что регион будет искалечен как экономически, так и политически, говорится в статье.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
США расширили антироссийские санкции
14 сентября, 17:09
 
РоссияГерманияСШАВладимир ПутинНАТОСеверный поток
 
 
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