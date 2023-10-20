https://ria.ru/20231020/ssha-1904168383.html
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России
Антироссийская политика США ударила по Европе, и в первую очередь по Германии, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:26
2023-10-20T15:26
2023-10-20T16:17
россия
германия
сша
владимир путин
нато
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Антироссийская политика США ударила по Европе, и в первую очередь по Германии, пишет South China Morning Post."Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, <…> нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны", — говорится в статье.Так, Берлин принципиально отказывается расследовать теракт на "Северных потоках", принося свои национальные интересы в жертву во имя интересов преступников, пишет автор публикации. Более того, ФРГ, зависящая от экспорта, из-за следования политическому курсу решила отстраниться от крупного торгового партнера — Китая. При этом она долгое время зависела от поставок энергоносителей из России, а теперь вынуждена закупать нефть и газ по завышенной цене, что также негативно отражается на казне государства, добавляет автор.Современная траектория американской политики чревата тем, что Западная Европа будет принесена в жертву ради Украины, и это грозит тем, что регион будет искалечен как экономически, так и политически, говорится в статье.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896365153.html
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, сша, владимир путин, нато, северный поток
Россия, Германия, США, Владимир Путин, НАТО, Северный поток
СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России
SCMP: антироссийские санкции сильно ударили по Германии
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Антироссийская политика США ударила по Европе, и в первую очередь по Германии, пишет South China Morning Post
.
"Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, <…> нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны", — говорится в статье.
Так, Берлин принципиально отказывается расследовать теракт на "Северных потоках", принося свои национальные интересы в жертву во имя интересов преступников, пишет автор публикации. Более того, ФРГ, зависящая от экспорта, из-за следования политическому курсу решила отстраниться от крупного торгового партнера — Китая. При этом она долгое время зависела от поставок энергоносителей из России, а теперь вынуждена закупать нефть и газ по завышенной цене, что также негативно отражается на казне государства, добавляет автор.
Современная траектория американской политики чревата тем, что Западная Европа будет принесена в жертву ради Украины, и это грозит тем, что регион будет искалечен как экономически, так и политически, говорится в статье.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
США расширили антироссийские санкции