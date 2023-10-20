Рейтинг@Mail.ru
"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 20.10.2023 (обновлено: 12:26 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ssha-1904057685.html
"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания
"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания - РИА Новости, 20.10.2023
"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания
Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Изложив свое понимание ситуации, он призвал немедленно поддержать... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:16
2023-10-20T12:26
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897924124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ece08984a573c102fdf227a8067dadad.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Изложив свое понимание ситуации, он призвал немедленно поддержать киевский режим и Израиль. Сегодня в конгресс от него поступит запрос на 100-миллиардный пакет помощи. Согласятся ли законодатели — в материале РИА Новости."Обязанности великой нации"Об этом выступлении предупредили всего за сутки. Президент обратился к соотечественникам не как обычно — с трибуны в присутствии зрителей, а из Овального кабинета Белого дома."Мы переживаем переломный момент в истории. Один из тех, когда принятые решения определяют будущее на десятилетия вперед", — заявил он.Затем рассказал о поездках в Израиль и на Украину, много рассуждал об американском лидерстве, роли США и НАТО. Отметил, что Североатлантический альянс и Вашингтон не ищут конфронтации с Россией. Но при нападении на союзника Соединенные Штаты будут "защищать каждый дюйм НАТО, чего требует и к чему призывает договор (пятая статья устава. — Прим. ред.)"."Вот почему я собираюсь направить в конгресс срочный бюджетный запрос для финансирования потребностей национальной безопасности Америки, для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений", — сообщил Байден. В случае с еврейским государством США "должны убедиться, что там есть все необходимое для защиты своего народа сегодня и всегда, &lt;…&gt; убедиться, что "Железный купол" (израильская система ПРО. — Прим. ред.) продолжает охранять небо, &lt;…&gt; предотвратить распространение этого конфликта".Что касается украинского конфликта, президент США напомнил: он обещал не посылать туда войска. И уточнил: "Мы отправляем на Украину технику с наших складов. Деньги, выделенные конгрессом, мы тратим на пополнение наших собственных запасов новым оружием, которое защищает Америку и производится в Америке"."Я знаю, что у нас дома есть разногласия", — признал Байден, очевидно, имея в виду споры в конгрессе по Украине. "Мы должны пройти мимо них. Мы не можем допустить, чтобы мелочная, партийная и агрессивная политика мешала нам выполнять наши обязанности как великой нации", — заключил президент. Содержание пакета, передаваемого в парламент, он не уточнил. Но это и так более-менее известно.Проблемы в конгрессеПо данным американских СМИ, 100 миллиардов предназначены для Израиля, Украины и Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваня, а также укрепления американской границы.Источник издания Bloomberg в Белом доме сообщил, что детали пакета прорабатывались до последнего момента. Сумма рассчитана на весь финансовый год (в США — с 1 октября). В прошлый раз администрация просила у конгресса для Киева 24 миллиарда и всего на три месяца.Долгосрочный пакет позволит избежать последующих затяжных согласований. В сентябре, например, большинство республиканцев в палате представителей (нижней палате конгресса) проголосовали против продолжения программы стоимостью в 300 миллионов долларов по обучению и оснащению украинских военных. Проект не закрыли только благодаря Демократической партии, у которой перевес в сенате (верхней палате).В нижней палате еще предстоит утвердить нового спикера. Пока обязанности исполняет Патрик Макгенри — но с урезанными полномочиями. Трамписта Джима Джордана, выступающего против помощи Украине, уже дважды провалили на голосовании. Но это не предел — того же Маккарти, который сейчас ушел в отставку, назначили лишь с пятнадцатого раза.Непропорциональные расходыПо Израилю и Тайваню в конгрессе консенсус, а вот с Украиной проблемы. Многие республиканцы, включая влиятельную группу крайне правых консерваторов, не желают поддерживать киевский режим в таких масштабах. То, что Байден объединил союзников в своем запросе, — это попытка найти компромисс. С этой же целью добавили и укрепление границы, отмечает NBC News. Приток нелегальных мигрантов из Мексики беспокоит всех депутатов.Следующая проблема — распределении расходов. Судя по сообщениям источников американских СМИ, Украине достанется больше половины, 60 миллиардов, Израилю — десять. Остальное уйдет в Индо-Тихоокеанский регион и на стену на границе с Мексикой. Такой дисбаланс оправдывают тем, что еврейское государство оснащено лучше и значительную часть своих потребностей финансирует самостоятельно. Критики указывают: у Байдена есть действующий закон о ленд-лизе, по которому он может помогать Киеву без одобрения конгресса. Кроме того, по информации американского Совета по международным отношениям, США уже предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.Главное для Байдена и Киева — чтобы запрос одобрили в нижней палате. По словам старшего сенатора-демократа Чака Шумера, верхняя палата, когда до нее дойдет очередь, медлить не станет. Но до этого Украина останется в состоянии неопределенности.
украина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897924124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_bf0228ffac5e11568de6219ae19b8989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, израиль, джо байден
В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден
"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания

Байден запросил у конгресса новый пакет помощи для Украины и Израиля

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Изложив свое понимание ситуации, он призвал немедленно поддержать киевский режим и Израиль. Сегодня в конгресс от него поступит запрос на 100-миллиардный пакет помощи. Согласятся ли законодатели — в материале РИА Новости.

"Обязанности великой нации"

Об этом выступлении предупредили всего за сутки. Президент обратился к соотечественникам не как обычно — с трибуны в присутствии зрителей, а из Овального кабинета Белого дома.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
"Мы переживаем переломный момент в истории. Один из тех, когда принятые решения определяют будущее на десятилетия вперед", — заявил он.
Затем рассказал о поездках в Израиль и на Украину, много рассуждал об американском лидерстве, роли США и НАТО. Отметил, что Североатлантический альянс и Вашингтон не ищут конфронтации с Россией. Но при нападении на союзника Соединенные Штаты будут "защищать каждый дюйм НАТО, чего требует и к чему призывает договор (пятая статья устава. — Прим. ред.)".
"Вот почему я собираюсь направить в конгресс срочный бюджетный запрос для финансирования потребностей национальной безопасности Америки, для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений", — сообщил Байден. В случае с еврейским государством США "должны убедиться, что там есть все необходимое для защиты своего народа сегодня и всегда, <…> убедиться, что "Железный купол" (израильская система ПРО. — Прим. ред.) продолжает охранять небо, <…> предотвратить распространение этого конфликта".
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Что касается украинского конфликта, президент США напомнил: он обещал не посылать туда войска. И уточнил: "Мы отправляем на Украину технику с наших складов. Деньги, выделенные конгрессом, мы тратим на пополнение наших собственных запасов новым оружием, которое защищает Америку и производится в Америке".
"Я знаю, что у нас дома есть разногласия", — признал Байден, очевидно, имея в виду споры в конгрессе по Украине. "Мы должны пройти мимо них. Мы не можем допустить, чтобы мелочная, партийная и агрессивная политика мешала нам выполнять наши обязанности как великой нации", — заключил президент. Содержание пакета, передаваемого в парламент, он не уточнил. Но это и так более-менее известно.

Проблемы в конгрессе

По данным американских СМИ, 100 миллиардов предназначены для Израиля, Украины и Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваня, а также укрепления американской границы.
Источник издания Bloomberg в Белом доме сообщил, что детали пакета прорабатывались до последнего момента. Сумма рассчитана на весь финансовый год (в США — с 1 октября). В прошлый раз администрация просила у конгресса для Киева 24 миллиарда и всего на три месяца.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Долгосрочный пакет позволит избежать последующих затяжных согласований. В сентябре, например, большинство республиканцев в палате представителей (нижней палате конгресса) проголосовали против продолжения программы стоимостью в 300 миллионов долларов по обучению и оснащению украинских военных. Проект не закрыли только благодаря Демократической партии, у которой перевес в сенате (верхней палате).
В нижней палате еще предстоит утвердить нового спикера. Пока обязанности исполняет Патрик Макгенри — но с урезанными полномочиями. Трамписта Джима Джордана, выступающего против помощи Украине, уже дважды провалили на голосовании. Но это не предел — того же Маккарти, который сейчас ушел в отставку, назначили лишь с пятнадцатого раза.

Непропорциональные расходы

По Израилю и Тайваню в конгрессе консенсус, а вот с Украиной проблемы. Многие республиканцы, включая влиятельную группу крайне правых консерваторов, не желают поддерживать киевский режим в таких масштабах. То, что Байден объединил союзников в своем запросе, — это попытка найти компромисс. С этой же целью добавили и укрепление границы, отмечает NBC News. Приток нелегальных мигрантов из Мексики беспокоит всех депутатов.
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПограничная стена с США в мексиканской Тихуане
Пограничная стена с США в мексиканской Тихуане - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Пограничная стена с США в мексиканской Тихуане
Следующая проблема — распределении расходов. Судя по сообщениям источников американских СМИ, Украине достанется больше половины, 60 миллиардов, Израилю — десять. Остальное уйдет в Индо-Тихоокеанский регион и на стену на границе с Мексикой. Такой дисбаланс оправдывают тем, что еврейское государство оснащено лучше и значительную часть своих потребностей финансирует самостоятельно. Критики указывают: у Байдена есть действующий закон о ленд-лизе, по которому он может помогать Киеву без одобрения конгресса. Кроме того, по информации американского Совета по международным отношениям, США уже предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.
Главное для Байдена и Киева — чтобы запрос одобрили в нижней палате. По словам старшего сенатора-демократа Чака Шумера, верхняя палата, когда до нее дойдет очередь, медлить не станет. Но до этого Украина останется в состоянии неопределенности.
 
В миреУкраинаСШАИзраильДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала