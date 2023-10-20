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"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания

"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания - РИА Новости, 20.10.2023

"Переломный момент истории". США поставили Украину на режим ожидания

Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Изложив свое понимание ситуации, он призвал немедленно поддержать... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:16

2023-10-20T12:16

2023-10-20T12:26

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украина

сша

израиль

джо байден

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Изложив свое понимание ситуации, он призвал немедленно поддержать киевский режим и Израиль. Сегодня в конгресс от него поступит запрос на 100-миллиардный пакет помощи. Согласятся ли законодатели — в материале РИА Новости."Обязанности великой нации"Об этом выступлении предупредили всего за сутки. Президент обратился к соотечественникам не как обычно — с трибуны в присутствии зрителей, а из Овального кабинета Белого дома."Мы переживаем переломный момент в истории. Один из тех, когда принятые решения определяют будущее на десятилетия вперед", — заявил он.Затем рассказал о поездках в Израиль и на Украину, много рассуждал об американском лидерстве, роли США и НАТО. Отметил, что Североатлантический альянс и Вашингтон не ищут конфронтации с Россией. Но при нападении на союзника Соединенные Штаты будут "защищать каждый дюйм НАТО, чего требует и к чему призывает договор (пятая статья устава. — Прим. ред.)"."Вот почему я собираюсь направить в конгресс срочный бюджетный запрос для финансирования потребностей национальной безопасности Америки, для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений", — сообщил Байден. В случае с еврейским государством США "должны убедиться, что там есть все необходимое для защиты своего народа сегодня и всегда, <…> убедиться, что "Железный купол" (израильская система ПРО. — Прим. ред.) продолжает охранять небо, <…> предотвратить распространение этого конфликта".Что касается украинского конфликта, президент США напомнил: он обещал не посылать туда войска. И уточнил: "Мы отправляем на Украину технику с наших складов. Деньги, выделенные конгрессом, мы тратим на пополнение наших собственных запасов новым оружием, которое защищает Америку и производится в Америке"."Я знаю, что у нас дома есть разногласия", — признал Байден, очевидно, имея в виду споры в конгрессе по Украине. "Мы должны пройти мимо них. Мы не можем допустить, чтобы мелочная, партийная и агрессивная политика мешала нам выполнять наши обязанности как великой нации", — заключил президент. Содержание пакета, передаваемого в парламент, он не уточнил. Но это и так более-менее известно.Проблемы в конгрессеПо данным американских СМИ, 100 миллиардов предназначены для Израиля, Украины и Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваня, а также укрепления американской границы.Источник издания Bloomberg в Белом доме сообщил, что детали пакета прорабатывались до последнего момента. Сумма рассчитана на весь финансовый год (в США — с 1 октября). В прошлый раз администрация просила у конгресса для Киева 24 миллиарда и всего на три месяца.Долгосрочный пакет позволит избежать последующих затяжных согласований. В сентябре, например, большинство республиканцев в палате представителей (нижней палате конгресса) проголосовали против продолжения программы стоимостью в 300 миллионов долларов по обучению и оснащению украинских военных. Проект не закрыли только благодаря Демократической партии, у которой перевес в сенате (верхней палате).В нижней палате еще предстоит утвердить нового спикера. Пока обязанности исполняет Патрик Макгенри — но с урезанными полномочиями. Трамписта Джима Джордана, выступающего против помощи Украине, уже дважды провалили на голосовании. Но это не предел — того же Маккарти, который сейчас ушел в отставку, назначили лишь с пятнадцатого раза.Непропорциональные расходыПо Израилю и Тайваню в конгрессе консенсус, а вот с Украиной проблемы. Многие республиканцы, включая влиятельную группу крайне правых консерваторов, не желают поддерживать киевский режим в таких масштабах. То, что Байден объединил союзников в своем запросе, — это попытка найти компромисс. С этой же целью добавили и укрепление границы, отмечает NBC News. Приток нелегальных мигрантов из Мексики беспокоит всех депутатов.Следующая проблема — распределении расходов. Судя по сообщениям источников американских СМИ, Украине достанется больше половины, 60 миллиардов, Израилю — десять. Остальное уйдет в Индо-Тихоокеанский регион и на стену на границе с Мексикой. Такой дисбаланс оправдывают тем, что еврейское государство оснащено лучше и значительную часть своих потребностей финансирует самостоятельно. Критики указывают: у Байдена есть действующий закон о ленд-лизе, по которому он может помогать Киеву без одобрения конгресса. Кроме того, по информации американского Совета по международным отношениям, США уже предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.Главное для Байдена и Киева — чтобы запрос одобрили в нижней палате. По словам старшего сенатора-демократа Чака Шумера, верхняя палата, когда до нее дойдет очередь, медлить не станет. Но до этого Украина останется в состоянии неопределенности.

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в мире, украина, сша, израиль, джо байден