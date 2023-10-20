https://ria.ru/20231020/ssha-1903976608.html

США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден

США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден - РИА Новости, 20.10.2023

США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден

США с партнерами работают над лучшим будущим Ближнего Востока не только ради пользы региона, но и своей собственной, заявил президент США Джо Байден в обращении РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:21

2023-10-20T03:21

2023-10-20T03:21

ближний восток

сша

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США с партнерами работают над лучшим будущим Ближнего Востока не только ради пользы региона, но и своей собственной, заявил президент США Джо Байден в обращении к американскому народу. "Соединенные Штаты и наши партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока… это пойдет на пользу людям на Ближнем востоке, а также пойдет на пользу нам", - сообщил он в ходе своего выступления из Овального кабинета в Белом доме.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903975801.html

ближний восток

сша

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2023

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ближний восток, сша, джо байден, в мире