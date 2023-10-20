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США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден - РИА Новости, 20.10.2023
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03:21 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/ssha-1903976608.html
США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден
США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден - РИА Новости, 20.10.2023
США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден
США с партнерами работают над лучшим будущим Ближнего Востока не только ради пользы региона, но и своей собственной, заявил президент США Джо Байден в обращении РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:21
2023-10-20T03:21
ближний восток
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США с партнерами работают над лучшим будущим Ближнего Востока не только ради пользы региона, но и своей собственной, заявил президент США Джо Байден в обращении к американскому народу. "Соединенные Штаты и наши партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока… это пойдет на пользу людям на Ближнем востоке, а также пойдет на пользу нам", - сообщил он в ходе своего выступления из Овального кабинета в Белом доме.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903975801.html
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ближний восток, сша, джо байден, в мире
Ближний Восток, США, Джо Байден, В мире
США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден

Байден: США работают над лучшим будущим Ближнего Востока ради своей же пользы

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США с партнерами работают над лучшим будущим Ближнего Востока не только ради пользы региона, но и своей собственной, заявил президент США Джо Байден в обращении к американскому народу.
"Соединенные Штаты и наши партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока… это пойдет на пользу людям на Ближнем востоке, а также пойдет на пользу нам", - сообщил он в ходе своего выступления из Овального кабинета в Белом доме.
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