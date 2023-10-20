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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:12
2023-10-20T17:12
2023-10-20T17:16
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 октября 2023 года*За минувшие сутки российские подразделения отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Нанесено поражение соединениям противника вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской народных республиках. Средства противовоздушной обороны сбили семь самолетов Миг-29 и 39 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 1165 реактивных систем залпового огня, 12 778 танков и других бронемашин, 6837 орудий полевой артиллерии и 14 463 единицы автомобильной техники.* Заявление начальника пресс-центра группировки войск "Днепр" на 17:16 мск не опубликовано
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донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 октября 2023 года*
За минувшие сутки российские подразделения отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Нанесено поражение соединениям противника вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской народных республиках. Средства противовоздушной обороны сбили семь самолетов Миг-29 и 39 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 1165 реактивных систем залпового огня, 12 778 танков и других бронемашин, 6837 орудий полевой артиллерии и 14 463 единицы автомобильной техники.
* Заявление начальника пресс-центра группировки войск "Днепр" на 17:16 мск не опубликовано