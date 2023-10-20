https://ria.ru/20231020/spetsoperatsiya-1904116583.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:12

2023-10-20T17:12

2023-10-20T17:16

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 октября 2023 года*За минувшие сутки российские подразделения отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Нанесено поражение соединениям противника вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской народных республиках. Средства противовоздушной обороны сбили семь самолетов Миг-29 и 39 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 1165 реактивных систем залпового огня, 12 778 танков и других бронемашин, 6837 орудий полевой артиллерии и 14 463 единицы автомобильной техники.* Заявление начальника пресс-центра группировки войск "Днепр" на 17:16 мск не опубликовано

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика