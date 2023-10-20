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В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России - РИА Новости, 20.10.2023
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12:36 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/spch-1904097040.html
В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России
В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России - РИА Новости, 20.10.2023
В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России
Труд мигрантов должен применяться вахтовым методом, заявил в своем Telegram-канале ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ)... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:36
2023-10-20T12:36
общество
россия
александр точенов
мигранты
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Труд мигрантов должен применяться вахтовым методом, заявил в своем Telegram-канале ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов. "Дети мигрантов предоставлены улице и своей среде, мало подвержены воспитанию окружающей культуры и традиций местного населения. Посему труд мигрантов должен применяться вахтовым методом: целевой набор, приехали, отработали несколько месяцев, уехали. И никаких семей", - сказал Точенов, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале СПЧ.
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общество, россия, александр точенов, мигранты
Общество, Россия, Александр Точенов, Мигранты
В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России

СПЧ РФ: труд мигрантов должен применяться вахтовым методом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Труд мигрантов должен применяться вахтовым методом, заявил в своем Telegram-канале ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.
"Дети мигрантов предоставлены улице и своей среде, мало подвержены воспитанию окружающей культуры и традиций местного населения. Посему труд мигрантов должен применяться вахтовым методом: целевой набор, приехали, отработали несколько месяцев, уехали. И никаких семей", - сказал Точенов, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале СПЧ.
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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ОбществоРоссияАлександр ТоченовМигранты
 
 
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