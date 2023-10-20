https://ria.ru/20231020/spch-1904097040.html

В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России

В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России - РИА Новости, 20.10.2023

В СПЧ призвали принять новую меру для трудовых мигрантов в России

Труд мигрантов должен применяться вахтовым методом, заявил в своем Telegram-канале ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ)... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:36

2023-10-20T12:36

2023-10-20T12:36

общество

россия

александр точенов

мигранты

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Труд мигрантов должен применяться вахтовым методом, заявил в своем Telegram-канале ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов. "Дети мигрантов предоставлены улице и своей среде, мало подвержены воспитанию окружающей культуры и традиций местного населения. Посему труд мигрантов должен применяться вахтовым методом: целевой набор, приехали, отработали несколько месяцев, уехали. И никаких семей", - сказал Точенов, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале СПЧ.

https://ria.ru/20231020/rf-1904028610.html

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общество, россия, александр точенов, мигранты