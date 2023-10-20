https://ria.ru/20231020/spasenie-1904229288.html

В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома

В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома - РИА Новости, 20.10.2023

В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома

Инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину-инвалида в свердловском селе Патруши, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:22

2023-10-20T18:22

2023-10-20T18:22

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину-инвалида в свердловском селе Патруши, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. При патрулировании села Патруши сотрудники ДПС местной Госавтоинспекции в составе старших лейтенантов полиции Александра Белоносова и Артура Вахитова заметили, что в одной из секций деревянного жилого дома на улице Советской начался пожар. Вызвав спасателей, они поспешили к строению. "Представители МВД стали стучать в окна, чтобы предупредить людей об опасности. Из одной из секций выбежала женщина с маленьким ребенком на руках и сообщила, что в соседней квартире находится мужчина-инвалид, который самостоятельно не сможет покинуть охваченное огнем здание. Полицейские быстро перебрались через забор, чтобы найти жильца с ограниченными возможностями. Как оказалось, он и сам уже тщетно предпринимал попытки выбраться на улицу. Его обнаружили под навесом, звавшим на помощь", - сказал Горелых. Открыв ворота изнутри, автоинспекторы вынесли мужчину на руках и передали прибывшим врачам скорой помощи. После чего наряд приступил к обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к очагу возгорания. Жильцы дома и соседи поблагодарили сотрудников ДПС, благодаря их действиям пламени не удалось переброситься на другие здания, добавил представитель полицейского главка.

https://ria.ru/20231007/spasenie-1901142806.html

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