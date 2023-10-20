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В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома - РИА Новости, 20.10.2023
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18:22 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/spasenie-1904229288.html
В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома
В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома - РИА Новости, 20.10.2023
В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома
Инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину-инвалида в свердловском селе Патруши, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:22
2023-10-20T18:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину-инвалида в свердловском селе Патруши, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. При патрулировании села Патруши сотрудники ДПС местной Госавтоинспекции в составе старших лейтенантов полиции Александра Белоносова и Артура Вахитова заметили, что в одной из секций деревянного жилого дома на улице Советской начался пожар. Вызвав спасателей, они поспешили к строению. "Представители МВД стали стучать в окна, чтобы предупредить людей об опасности. Из одной из секций выбежала женщина с маленьким ребенком на руках и сообщила, что в соседней квартире находится мужчина-инвалид, который самостоятельно не сможет покинуть охваченное огнем здание. Полицейские быстро перебрались через забор, чтобы найти жильца с ограниченными возможностями. Как оказалось, он и сам уже тщетно предпринимал попытки выбраться на улицу. Его обнаружили под навесом, звавшим на помощь", - сказал Горелых. Открыв ворота изнутри, автоинспекторы вынесли мужчину на руках и передали прибывшим врачам скорой помощи. После чего наряд приступил к обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к очагу возгорания. Жильцы дома и соседи поблагодарили сотрудников ДПС, благодаря их действиям пламени не удалось переброситься на другие здания, добавил представитель полицейского главка.
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В Свердловской области инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома

Инспекторы ДПС спасли инвалида из горящего дома в свердловском селе Патруши

© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиСвердловские полицейские из ГИБДД спасли из горящего дома инвалида без рук и ног
Свердловские полицейские из ГИБДД спасли из горящего дома инвалида без рук и ног - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
Свердловские полицейские из ГИБДД спасли из горящего дома инвалида без рук и ног
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину-инвалида в свердловском селе Патруши, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
При патрулировании села Патруши сотрудники ДПС местной Госавтоинспекции в составе старших лейтенантов полиции Александра Белоносова и Артура Вахитова заметили, что в одной из секций деревянного жилого дома на улице Советской начался пожар. Вызвав спасателей, они поспешили к строению.
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиСвердловские полицейские из ГИБДД спасли из горящего дома инвалида без рук и ног
Свердловские полицейские из ГИБДД спасли из горящего дома инвалида без рук и ног - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
Свердловские полицейские из ГИБДД спасли из горящего дома инвалида без рук и ног
"Представители МВД стали стучать в окна, чтобы предупредить людей об опасности. Из одной из секций выбежала женщина с маленьким ребенком на руках и сообщила, что в соседней квартире находится мужчина-инвалид, который самостоятельно не сможет покинуть охваченное огнем здание. Полицейские быстро перебрались через забор, чтобы найти жильца с ограниченными возможностями. Как оказалось, он и сам уже тщетно предпринимал попытки выбраться на улицу. Его обнаружили под навесом, звавшим на помощь", - сказал Горелых.
Открыв ворота изнутри, автоинспекторы вынесли мужчину на руках и передали прибывшим врачам скорой помощи. После чего наряд приступил к обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к очагу возгорания.
Жильцы дома и соседи поблагодарили сотрудников ДПС, благодаря их действиям пламени не удалось переброситься на другие здания, добавил представитель полицейского главка.
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