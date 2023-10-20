https://ria.ru/20231020/spasateli-1904068349.html
Семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей вручили ордена Мужества
Семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей вручили ордена Мужества - РИА Новости, 20.10.2023
Семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей вручили ордена Мужества
Глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:38
2023-10-20T11:38
2023-10-20T12:42
общество
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашиха
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Двадцатого октября глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям погибших сотрудников Ногинского спасательного центра Магомеда Нальгиева и 201-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Олега Калмыкова", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что спасатели награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга во время проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме в Балашихе. Ордена вручены маме Олега Калмыкова Инне Николаевне и супруге Магомеда Нальгиева Марине Абдул-Хамидовне. "Навсегда в наших сердцах останется подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства. Светлая память героям", - приводит пресс-служба слова Куренкова. Утром 20 сентября в жилом панельном девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились, затем произошло повторное обрушение. Погибли 7 человек, в том числе 2 спасателя, еще 20 человек пострадали.
https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха
Общество, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Балашиха
Семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей вручили ордена Мужества
Куренков вручил ордена Мужества семьям двух погибших в Балашихе спасателей
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Двадцатого октября глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям погибших сотрудников Ногинского спасательного центра Магомеда Нальгиева и 201-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Олега Калмыкова", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что спасатели награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга во время проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме в Балашихе. Ордена вручены маме Олега Калмыкова Инне Николаевне и супруге Магомеда Нальгиева Марине Абдул-Хамидовне.
«
"Навсегда в наших сердцах останется подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства. Светлая память героям", - приводит пресс-служба слова Куренкова.
Утром 20 сентября в жилом панельном девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились, затем произошло повторное обрушение. Погибли 7 человек, в том числе 2 спасателя, еще 20 человек пострадали.
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2023 году