https://ria.ru/20231020/spasateli-1904068349.html

Семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей вручили ордена Мужества

Семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей вручили ордена Мужества - РИА Новости, 20.10.2023

Семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей вручили ордена Мужества

Глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:38

2023-10-20T11:38

2023-10-20T12:42

общество

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

балашиха

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Двадцатого октября глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям погибших сотрудников Ногинского спасательного центра Магомеда Нальгиева и 201-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Олега Калмыкова", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что спасатели награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга во время проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме в Балашихе. Ордена вручены маме Олега Калмыкова Инне Николаевне и супруге Магомеда Нальгиева Марине Абдул-Хамидовне. "Навсегда в наших сердцах останется подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства. Светлая память героям", - приводит пресс-служба слова Куренкова. Утром 20 сентября в жилом панельном девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились, затем произошло повторное обрушение. Погибли 7 человек, в том числе 2 спасателя, еще 20 человек пострадали.

https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html

балашиха

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха