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Волгоградская область и РЖД подписали соглашение на 49 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2023
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Волгоградская область
 
15:11 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/soglashenie-1904162075.html
Волгоградская область и РЖД подписали соглашение на 49 миллиардов рублей
Волгоградская область и РЖД подписали соглашение на 49 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2023
Волгоградская область и РЖД подписали соглашение на 49 миллиардов рублей
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник ПривЖД (Приволжской железной дороги – филиал ОАО "РЖД") Сергей Альмеев подписали соглашение о... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:11
2023-10-20T15:11
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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник ПривЖД (Приволжской железной дороги – филиал ОАО "РЖД") Сергей Альмеев подписали соглашение о сотрудничестве на 2024-2026 годы, по которому компания вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры региона более 49 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области. По информации властей, в пятницу Бочаров и Альмеев в Волгограде подвели предварительные итоги работы ПривЖД за 2023 год на территории области, а затем подписали соглашение о сотрудничестве на 2024-2026 годы. Отмечается, что в рамках договора будет продолжена модернизация железнодорожных путей на территории Волгоградской области. Например, будут реконструированы станции "Волжский" и "им. Максима Горького", также планируется построить пять путепроводов на пересечении железнодорожных и автомобильных дорог. "Отдельно отмечу активную инвестиционную деятельность РЖД и Приволжской железной дороги на территории Волгоградской области. Общий объем инвестиций за последние годы составил порядка 60 миллиардов рублей. Также видим хороший задел по инвестициям на ближайший трехлетний период, которые уже сегодня запланированы в объеме свыше 49 миллиардов рублей", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, максим горький, приволжская железная дорога, ржд
Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Максим Горький, Приволжская железная дорога, РЖД
Волгоградская область и РЖД подписали соглашение на 49 миллиардов рублей

Волгоградская область и РЖД подписали инвестсоглашение на 49 миллиардов рублей

© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на набережную в Волгограде
Вид на набережную в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на набережную в Волгограде . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник ПривЖД (Приволжской железной дороги – филиал ОАО "РЖД") Сергей Альмеев подписали соглашение о сотрудничестве на 2024-2026 годы, по которому компания вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры региона более 49 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
По информации властей, в пятницу Бочаров и Альмеев в Волгограде подвели предварительные итоги работы ПривЖД за 2023 год на территории области, а затем подписали соглашение о сотрудничестве на 2024-2026 годы. Отмечается, что в рамках договора будет продолжена модернизация железнодорожных путей на территории Волгоградской области. Например, будут реконструированы станции "Волжский" и "им. Максима Горького", также планируется построить пять путепроводов на пересечении железнодорожных и автомобильных дорог.
"Отдельно отмечу активную инвестиционную деятельность РЖД и Приволжской железной дороги на территории Волгоградской области. Общий объем инвестиций за последние годы составил порядка 60 миллиардов рублей. Также видим хороший задел по инвестициям на ближайший трехлетний период, которые уже сегодня запланированы в объеме свыше 49 миллиардов рублей", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
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Волгоградская областьВолгоградская областьВолгоградАндрей БочаровМаксим ГорькийПриволжская железная дорогаРЖД
 
 
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