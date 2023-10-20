https://ria.ru/20231020/sochi-1904111154.html

Пляжи в Сочи начали готовить к зимнему сезону

Пляжи в Сочи начали готовить к зимнему сезону - РИА Новости, 20.10.2023

Пляжи в Сочи начали готовить к зимнему сезону

Арендаторы сочинских пляжей в центре города начали постепенно готовиться к зимнему сезону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:12

2023-10-20T13:12

2023-10-20T13:12

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СОЧИ, 20 окт – РИА Новости. Арендаторы сочинских пляжей в центре города начали постепенно готовиться к зимнему сезону, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на пляжах вдоль Приморской набережной сократилось количество шезлонгов, зонтов и другой летней инфраструктуры, ее заменяют мягкими креслами со столиками и качелями, некоторые из которых выполнены из дерева. Так, качели и кресла уже разместили на пляже "Маяк", отдыхающие успели их опробовать. В зоне отдыха пляжа Pullman полностью убрали летнюю инфраструктуру, сохранились лишь настилы, кое-где уже стоит новое оборудование для зимнего отдыха. Аналогичная обстановка на пляже "Приморский", Nauti, "Цирк". Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказывал РИА Новости, что пляжи в регионе постепенно готовятся к зимнему сезону, к приему туристов готовятся и в горах Красной Поляны, отмечал он. В межсезонье на территории Сочи традиционно открывают зимние пляжи, отмеченные флагами золотисто-желтого оттенка. На них переоборудуют инфраструктуру, учитывая частые штормы на курорте. В зонах отдыха начинают работать круглогодичные кафе с согревающими напитками, там же организуют площадки для тренировок, занятий йогой, танцами, скандинавской ходьбой, а также детские площадки.

https://ria.ru/20231020/otpusk-1903988770.html

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