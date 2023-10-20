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Украинского нациста Хунку заочно обвинили в геноциде - РИА Новости, 20.10.2023
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13:54 20.10.2023 (обновлено: 14:18 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/sk-1904131127.html
Украинского нациста Хунку заочно обвинили в геноциде
Украинского нациста Хунку заочно обвинили в геноциде - РИА Новости, 20.10.2023
Украинского нациста Хунку заочно обвинили в геноциде
Заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, решается вопрос... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:54
2023-10-20T14:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
галичина (дивизия войск сс)
украина
общество
сша
в мире
львовская область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, решается вопрос об объявлении 98-летнего эсэсовца в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Уточняется, что следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.По информации ведомства, в апреле 1943 года Гитлером было принято решение о формировании 14 добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина", в которую набирались украинские добровольцы. Уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения вошел в состав указанного нацистского подразделения."Представители СС "Галичина", включая Хунку, преследуя основную идею нацизма – создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и иные лица из указанного подразделения, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле."Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 года). В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь", - говорится в релизе СК.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), галичина (дивизия войск сс), украина, общество, сша, в мире, львовская область, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Галичина (дивизия войск СС), Украина, Общество, США, В мире, Львовская область, Канада, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Украинского нациста Хунку заочно обвинили в геноциде

СК РФ: украинскому нацисту Хунке предъявлено заочное обвинение в геноциде

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, решается вопрос об объявлении 98-летнего эсэсовца в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.
По информации ведомства, в апреле 1943 года Гитлером было принято решение о формировании 14 добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина", в которую набирались украинские добровольцы. Уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения вошел в состав указанного нацистского подразделения.
"Представители СС "Галичина", включая Хунку, преследуя основную идею нацизма – создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и иные лица из указанного подразделения, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле.
"Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 года). В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь", - говорится в релизе СК.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Галичина (дивизия войск СС)УкраинаОбществоСШАВ миреЛьвовская областьКанадаЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
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