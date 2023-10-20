https://ria.ru/20231020/sizo-1904225889.html

В Петербурге фигурантов дела о нападениях на прохожих отправили в СИЗО

В Петербурге фигурантов дела о нападениях на прохожих отправили в СИЗО - РИА Новости, 20.10.2023

В Петербурге фигурантов дела о нападениях на прохожих отправили в СИЗО

Московский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в экстремизме молодого человека, а также арестовал до 17 декабря троих несовершеннолетних... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:15

2023-10-20T18:15

2023-10-20T18:15

происшествия

санкт-петербург

россия

красносельский район

александр бастрыкин

telegram

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в экстремизме молодого человека, а также арестовал до 17 декабря троих несовершеннолетних по делу о избиении прохожих в Петербурге, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов. "Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сеймуру Мухтарову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.282 (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с применением насилия) УК РФ", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы прокуратуры Петербурга, по предварительным данным, Мухтаров публично высказывал призывы к применению насилия по национальному признаку и выкладывал в Telegram видеозаписи подобного содержания. Ранее сообщалось об аресте несовершеннолетнего подростка по статье хулиганство. Позже еще двое молодых людей, не достигших 18 лет, по решению суда заключены под стражу по этой же статье. Всем фигурантам избрана мера пресечения по 17 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу, по версии следствия, группа молодых людей, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, действуя из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды, нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах. "В ходе расследования была установлена причастность к совершению данных преступлений 4 лиц, двум из которых в настоящее время предъявлено обвинение", - добавили в ГСУСК. В воскресенье председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азейрбайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. В течение недели было задержано шестеро молодых людей, возбуждено ряд уголовных дел по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в Московском и Красносельском районах города. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в четверг сообщила о задержании еще 5 последователей треш-блогеров, которые участвовали в создании медиа-контента для Telegram-канала. Зачинщика драк Турала Мамедова, который по мнению правоохранительных органов является основным фигурантом дела, сейчас разыскивают.

https://ria.ru/20231014/vsu-1902811524.html

https://ria.ru/20231016/yugra-1903065743.html

https://ria.ru/20230926/napadenie-1898766638.html

санкт-петербург

россия

красносельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, красносельский район, александр бастрыкин, telegram, следственный комитет россии (ск рф)