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В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 20.10.2023 (обновлено: 13:37 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/shtab-1904125839.html
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону
Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:36
2023-10-20T13:37
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу. Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации. "Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась. Но, с другой стороны, они проходят тоже достаточно регулярно – эти поездки, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", - сказал Песков.
ростов-на-дону
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Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
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ростов-на-дону, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу.
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В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону

Песков: поездка Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону заранее не планировалась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации, в Ростове-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации, в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации, в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу.
Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации.
«
"Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась. Но, с другой стороны, они проходят тоже достаточно регулярно – эти поездки, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", - сказал Песков.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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