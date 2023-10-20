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В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону

В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.10.2023

В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону

Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:36

2023-10-20T13:36

2023-10-20T13:37

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу. Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации. "Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась. Но, с другой стороны, они проходят тоже достаточно регулярно – эти поездки, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", - сказал Песков.

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону 2023-10-20T13:36 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф, безопасность, видео