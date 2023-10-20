https://ria.ru/20231020/shtab-1904125839.html
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону
Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:36
2023-10-20T13:36
2023-10-20T13:37
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу. Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации. "Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась. Но, с другой стороны, они проходят тоже достаточно регулярно – эти поездки, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", - сказал Песков.
ростов-на-дону
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
2023-10-20T13:36
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону в штаб ВС РФ была оперативно согласована, заранее она не планировалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу.
2023-10-20T13:36
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PT0M40S
В Кремле прокомментировали поездку Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону
Песков: поездка Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону заранее не планировалась