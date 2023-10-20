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Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние
Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние - РИА Новости, 20.10.2023
Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние
Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:55
2023-10-20T10:55
2023-10-20T10:55
общество
авто
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП", - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять - семь градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами "елочкой", но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий. "В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Авто, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние
Московский ЦОДД рекомендовал автомобилистам начать менять шины на зимние
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП", - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять - семь градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами "елочкой", но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий.
"В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки", - дополняется в сообщении.
В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла