https://ria.ru/20231020/shiny-1904035738.html

Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние

Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние - РИА Новости, 20.10.2023

Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние

Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:55

2023-10-20T10:55

2023-10-20T10:55

общество

авто

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП", - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять - семь градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами "елочкой", но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий. "В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд)