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Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние - РИА Новости, 20.10.2023
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10:55 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/shiny-1904035738.html
Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние
Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние - РИА Новости, 20.10.2023
Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние
Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:55
2023-10-20T10:55
общество
авто
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП", - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять - семь градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами "елочкой", но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий. "В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки", - дополняется в сообщении.
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общество, авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Авто, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Москвичам порекомендовали начинать менять летние шины на зимние

Московский ЦОДД рекомендовал автомобилистам начать менять шины на зимние

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работник меняет резину на колесе . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты столичного ЦОДД рекомендуют начинать менять летние шины на зимние, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП", - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять - семь градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами "елочкой", но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий.
"В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки", - дополняется в сообщении.
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18 октября, 12:45
 
ОбществоАвтоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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