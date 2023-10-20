https://ria.ru/20231020/sevmorput-1903983971.html

Ученый Йельского университета оценил перспективы развития Севморпути

Ученый Йельского университета оценил перспективы развития Севморпути - РИА Новости, 20.10.2023

Ученый Йельского университета оценил перспективы развития Севморпути

Строительство Северного морского пути по мере развития технологий и глобального повышения температуры становится все более экономически целесообразным, а не... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T06:30

2023-10-20T06:30

2023-10-20T06:31

владимир путин

мао нин

россия

китай

дальний восток

йельский университет

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Строительство Северного морского пути по мере развития технологий и глобального повышения температуры становится все более экономически целесообразным, а не просто стратегической альтернативой, заявил РИА Новости приглашенный ученый Йельского университета в США Бянь Юнцзу. Президент РФ Владимир Путин, выступая 18 октября на открытии форума "Один пояс, один путь" в Пекине, заявил, что Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение российского лидера, заявила в четверг, что Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике. "Конечно, участие президента Путина в саммите "Один пояс, один путь" было не только поддержкой форума, но и крупной презентацией Арктического пояса Шелкового пути, позволяющая участникам форума лучше понять широкие перспективы Северного морского пути", - заявил Бянь Юнцзу. Он отметил, что в настоящее время конкуренция между крупными державами становится все более жесткой, и трудно сказать, что какие-либо из важных на сегодняшний день проливов и каналов абсолютно безопасны, но, когда есть выбор, судоходные пути на самом деле становятся безопаснее. По словам эксперта, с этой точки зрения Северный морской путь является важной альтернативой, даже если он неэкономичен. "С другой стороны, по мере развития технологий и глобального повышения температуры навигация по Северному морскому пути становится все экономичнее, а ее период длиннее. Как итог, строительство Северного морского пути становится все более экономически целесообразным, а не просто стратегической альтернативой", - указал он. Аналитик добавил, что страны Восточной Азии будут все активнее участвовать в строительстве береговой инфраструктуры вдоль Северного морского пути. "Развитие Северного морского пути также станет важной возможностью для развития Дальнего Востока России. Поскольку Европа становится все более идеологизированной, возможно, после завершения этого раунда геополитических игр придется наладить отношения с Россией, поэтому в развитии Дальнего Востока необходимо предпринимать более масштабные шаги", - указал он.

https://ria.ru/20230915/spg-1896477979.html

https://ria.ru/20230912/sevmorput-1895805829.html

россия

китай

дальний восток

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владимир путин, мао нин, россия, китай, дальний восток, йельский университет, форум "один пояс - один путь"