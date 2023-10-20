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Санду может изменить конституцию, чтобы удержаться у власти, заявил Додон - РИА Новости, 20.10.2023
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16:35 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sandu-1904193363.html
Санду может изменить конституцию, чтобы удержаться у власти, заявил Додон
Санду может изменить конституцию, чтобы удержаться у власти, заявил Додон - РИА Новости, 20.10.2023
Санду может изменить конституцию, чтобы удержаться у власти, заявил Додон
Президент Молдавии Майя Санду ради того, чтобы удержаться у власти, может попытаться поменять конституцию, после чего руководитель республики будет избираться... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:35
2023-10-20T16:35
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду ради того, чтобы удержаться у власти, может попытаться поменять конституцию, после чего руководитель республики будет избираться не прямым голосованием граждан республики, а парламентом, заявил в пятницу экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Президент Молдавии избирается всенародным голосованием на срок в четыре года. Следующие выборы главы молдавского государства состоятся в 2024 году. "Важно понять, как будут избирать президента в 2024 году, попробует ли Майя Санду поменять процедуру. От нее можно ожидать всё, что угодно. Она может развязать войну для того, чтобы остаться на должности, поменять конституцию. Но она уже сделала несколько конкретных действий, чтобы попасть под узурпацию власти в республике. Это самое большое преступление и не имеет срока давности", - сказал Додон на брифинге. По его мнению, если Санду все-таки попытается поменять конституцию, чтобы удержаться у власти, это объединит все политические силы, которые сейчас критикуют друг друга. "Кстати, президента, избранного в парламенте, легче убрать через парламент, президента, избранного напрямую, можно убирать только через референдум", - заметил Додон. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действия властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партия "Возрождение", партия "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Санду может изменить конституцию, чтобы удержаться у власти, заявил Додон

Додон: Санду может изменить схему выборов президента, чтобы устоять у власти

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду ради того, чтобы удержаться у власти, может попытаться поменять конституцию, после чего руководитель республики будет избираться не прямым голосованием граждан республики, а парламентом, заявил в пятницу экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Президент Молдавии избирается всенародным голосованием на срок в четыре года. Следующие выборы главы молдавского государства состоятся в 2024 году.
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"Важно понять, как будут избирать президента в 2024 году, попробует ли Майя Санду поменять процедуру. От нее можно ожидать всё, что угодно. Она может развязать войну для того, чтобы остаться на должности, поменять конституцию. Но она уже сделала несколько конкретных действий, чтобы попасть под узурпацию власти в республике. Это самое большое преступление и не имеет срока давности", - сказал Додон на брифинге.
По его мнению, если Санду все-таки попытается поменять конституцию, чтобы удержаться у власти, это объединит все политические силы, которые сейчас критикуют друг друга. "Кстати, президента, избранного в парламенте, легче убрать через парламент, президента, избранного напрямую, можно убирать только через референдум", - заметил Додон.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действия властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партия "Возрождение", партия "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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