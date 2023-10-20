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В Южной Корее посадят подростка за попытку открыть дверь самолета в полете - РИА Новости, 20.10.2023
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09:08 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/samolet-1903994580.html
В Южной Корее посадят подростка за попытку открыть дверь самолета в полете
В Южной Корее посадят подростка за попытку открыть дверь самолета в полете - РИА Новости, 20.10.2023
В Южной Корее посадят подростка за попытку открыть дверь самолета в полете
Подросток в Южной Корее получил три года тюрьмы за попытку под воздействием наркотиков открыть дверь аварийного выхода пассажирского самолета во время полета,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:08
2023-10-20T09:08
в мире
южная корея
инчхон
себу
происшествия
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СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости. Подросток в Южной Корее получил три года тюрьмы за попытку под воздействием наркотиков открыть дверь аварийного выхода пассажирского самолета во время полета, тюремное наказание было признано неизбежным, так как опасности подверглись жизни всех пассажиров, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что окружной суд Инчхона приговорил 19-летнего подростка к трем годам лишения свободы, а также обязал пройти 40-часовую программу лечения от наркомании после того, как признал его виновным в нарушении законов об авиационной безопасности и контроле за наркотиками. Суд заявил, что тюремный срок был неизбежен, поскольку подросток подверг опасности жизни многих пассажиров. Сообщается, что он 19 июня, находясь под воздействием метамфетамина, попытался открыть аварийную дверь рейса авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Себу, Филиппины, в Инчхон. На борту самолета находилось примерно 180 пассажиров. Было установлено, что молодой человек принял 1,6 грамма метамфетамина перед посадкой в самолет и совершил преступление из-за временного бреда, вызванного действием наркотика.
https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html
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в мире, южная корея, инчхон, себу, происшествия
В мире, Южная Корея, Инчхон, Себу, Происшествия
В Южной Корее посадят подростка за попытку открыть дверь самолета в полете

Yonhap: в Южной Корее подросток получил 3 года за попытку открыть дверь самолета

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самолет. Архивное фото
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СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости. Подросток в Южной Корее получил три года тюрьмы за попытку под воздействием наркотиков открыть дверь аварийного выхода пассажирского самолета во время полета, тюремное наказание было признано неизбежным, так как опасности подверглись жизни всех пассажиров, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что окружной суд Инчхона приговорил 19-летнего подростка к трем годам лишения свободы, а также обязал пройти 40-часовую программу лечения от наркомании после того, как признал его виновным в нарушении законов об авиационной безопасности и контроле за наркотиками.
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Суд заявил, что тюремный срок был неизбежен, поскольку подросток подверг опасности жизни многих пассажиров. Сообщается, что он 19 июня, находясь под воздействием метамфетамина, попытался открыть аварийную дверь рейса авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Себу, Филиппины, в Инчхон. На борту самолета находилось примерно 180 пассажиров.
Было установлено, что молодой человек принял 1,6 грамма метамфетамина перед посадкой в самолет и совершил преступление из-за временного бреда, вызванного действием наркотика.
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