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Замглавы МИД Богданов представит Россию на саммите по Газе - РИА Новости, 20.10.2023
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20:03 20.10.2023 (обновлено: 20:07 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/sammit-1904249113.html
Замглавы МИД Богданов представит Россию на саммите по Газе
Замглавы МИД Богданов представит Россию на саммите по Газе - РИА Новости, 20.10.2023
Замглавы МИД Богданов представит Россию на саммите по Газе
Россию на саммите по Газе в субботу в Каире будет представлять специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:03
2023-10-20T20:07
россия
михаил богданов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
ближний восток
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россию на саммите по Газе в субботу в Каире будет представлять специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщили РИА Новости в ведомстве."Россию на саммите в Каире будет представлять Михаил Богданов", - сказали в министерстве.По инициативе Египта 21 октября пройдет каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) по Газе.
россия
каир (город)
ближний восток
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россия, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), ближний восток
Россия, Михаил Богданов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Ближний Восток
Замглавы МИД Богданов представит Россию на саммите по Газе

Богданов представит Россию на саммите по сектору Газа в Каире 21 октября

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россию на саммите по Газе в субботу в Каире будет представлять специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Россию на саммите в Каире будет представлять Михаил Богданов", - сказали в министерстве.
По инициативе Египта 21 октября пройдет каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) по Газе.
 
РоссияМихаил БогдановОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)Ближний Восток
 
 
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