https://ria.ru/20231020/sammit-1904183544.html

Источник: участники саммита по Ближнему Востоку хотят принять декларацию

Источник: участники саммита по Ближнему Востоку хотят принять декларацию - РИА Новости, 20.10.2023

Источник: участники саммита по Ближнему Востоку хотят принять декларацию

Страны-участники саммита по Ближнему Востоку в Египте в субботу 21 октября хотят принять декларацию по его итогам, но пока много разногласий по ее содержанию,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:05

2023-10-20T16:05

2023-10-20T16:05

в мире

ближний восток

египет

евросоюз

брюссель

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Страны-участники саммита по Ближнему Востоку в Египте в субботу 21 октября хотят принять декларацию по его итогам, но пока много разногласий по ее содержанию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Изначально конференция собиралась для оценки гуманитарной ситуации в Газе, это самое важное для Египта, что нормально. Также мы хотели поговорить о некоторых аспектах будущих политических решений… Мы в настоящее время обсуждаем некое подобие декларации по итогам этой встречи, сегодня в Каире состоялась третья техническая встреча по этому вопросу, много различий по содержанию декларации", - заявил он. По словам источника, ЕС настаивает, чтобы его позиция была отражена в итоговом документе саммита. "Мы хотим, чтобы там была отражена позиция ЕС. Если согласия не будет, то не будет", - заключил он.

ближний восток

египет

брюссель

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в мире, ближний восток, египет, евросоюз, брюссель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году