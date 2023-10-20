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Источник: участники саммита по Ближнему Востоку хотят принять декларацию
Источник: участники саммита по Ближнему Востоку хотят принять декларацию - РИА Новости, 20.10.2023
Источник: участники саммита по Ближнему Востоку хотят принять декларацию
Страны-участники саммита по Ближнему Востоку в Египте в субботу 21 октября хотят принять декларацию по его итогам, но пока много разногласий по ее содержанию,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:05
2023-10-20T16:05
2023-10-20T16:05
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египет
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Страны-участники саммита по Ближнему Востоку в Египте в субботу 21 октября хотят принять декларацию по его итогам, но пока много разногласий по ее содержанию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Изначально конференция собиралась для оценки гуманитарной ситуации в Газе, это самое важное для Египта, что нормально. Также мы хотели поговорить о некоторых аспектах будущих политических решений… Мы в настоящее время обсуждаем некое подобие декларации по итогам этой встречи, сегодня в Каире состоялась третья техническая встреча по этому вопросу, много различий по содержанию декларации", - заявил он. По словам источника, ЕС настаивает, чтобы его позиция была отражена в итоговом документе саммита. "Мы хотим, чтобы там была отражена позиция ЕС. Если согласия не будет, то не будет", - заключил он.
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в мире, ближний восток, египет, евросоюз, брюссель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Египет, Евросоюз, Брюссель, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: участники саммита по Ближнему Востоку хотят принять декларацию
У участников саммита по Ближнему Востоку пока много разногласий по декларации