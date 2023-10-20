https://ria.ru/20231020/sammit-1903968553.html
АСЕАН и ССАГЗ соберутся на первый за 30 лет сотрудничества саммит
АСЕАН и ССАГЗ соберутся на первый за 30 лет сотрудничества саммит - РИА Новости, 20.10.2023
АСЕАН и ССАГЗ соберутся на первый за 30 лет сотрудничества саммит
Главы государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совета сотрудничества арабских государств (Персидского) Залива в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T00:35
2023-10-20T00:35
2023-10-20T00:35
таиланд
оон
сша
саудовская аравия
в мире
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БАНГКОК, 20 окт – РИА Новости. Главы государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совета сотрудничества арабских государств (Персидского) Залива в пятницу соберутся в саудовской столице Эр-Рияде на первый лидерский саммит двух региональных организаций за 30 лет сотрудничества, чтобы обсудить диверсификацию торгово-экономических отношений, политические отношения в период обострения соперничества мировых держав в обоих регионах, и совместные планы на ближайшие 4 года. В состав АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Членами ССАГЗ являются Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Оман. Сотрудничество двух организация началось в 1990 году Сотрудничество двух региональных организаций началось еще в 1990 году, однако в течение трех десятилетий оно направлялось и планировалось только на уровне министров иностранных дел, собиравшихся на общую встречу раз в год, обычно на полях сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Основными составляющими сотрудничества стран двух регионов длительное время являлись поставки энергоносителей в страны АСЕАН из стран Персидского залива, культурное сотрудничество и туризм, однако в последние годы обе стороны продемонстрировали значительный интерес к диверсификации торгово-экономических связей и изучению опыта друг друга в поддержании сбалансированных отношений с мировыми державами, прежде всего США и Китаем, соперничество между которыми стало все более активно проявляться в обоих регионах. Именно эти вопросы на сегодня достаточно назрели для того, чтобы впервые за 30 лет собрать на одном саммите лидеров стран-членов обеих региональных организаций, обсудить на высшем уровне все темы, представляющие взаимный интерес, и совместные планы на ближайшие годы. Предполагается, что по результатам саммита будут приняты совместное заявление лидеров и рамочный документ о планах и структуре сотрудничества между АСЕАН и ССАГЗ на 2024 – 2028 годы. В поисках геополитического балансаОба региона имеют долгую историю партнерских отношений с США, хотя степень этого партнерства варьируется от страны к стране. Оба региона в значительной степени вовлечены в торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Китаем. Лидеры ряда стран обоих регионов, которые примут участие в саммите, в особенности лидеры ряда стран АСЕАН, в последнее время неоднократно высказывались публично об опасности вовлечения своих стран мировыми державами в геополитическое соперничество между собой, и призывали своих соседей по региону и коллег по региональным организациям делать все возможное, чтобы это не могло произойти. Никто из собирающихся в Эр-Рияде лидеров не выступает за какие-либо решительные изменения в отношениях своих стран и региональных организаций с США и КНР, понимая, что любые действия в таком направлении приведут именно к вовлечению в геополитическое соперничество. В этих условиях, как считают многие региональные обозреватели в странах Юго-Восточной Азии, странам Залива есть чему поучиться у АСЕАН, десятилетиями проводящей политику баланса отношений с мировыми державами и реализующей эту политику через свою центральную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входят вместе со странами АСЕАН и основные мировые державы – Китай, США и Россия, и такие мощные мировые игроки, как Япония, и постоянно наращивающая свой геополитический потенциал Индия. Диверсификация торгово-экономических отношений Уход от преимущественно энергетической повестки в торгово-экономических отношениях двух регионов также является основной темой саммита. Лидеры двух региональных организаций будут обсуждать в рамках этой темы такие перспективные сферы сотрудничества, как финансы и инвестиции, цифровизация экономик стран обоих регионов, экологические программы и "зеленую экономику", инфраструктурные программы развития, сотрудничество в производстве халяльных продуктов питания для мусульманского населения, проживающего как в странах Персидского залива, так и в таких странах ЮВА, как Индонезия, Малайзия, Бруней, а также мусульманских меньшинств в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. Для стран Залива участие в саммите немаловажно еще и тем, что, развивая торгово-экономические и инвестиционные отношения со странами АСЕАН, они в значительной степени совершают поворот от финансово-экономической увязки с Западным миром к большей экономической активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который на сегодня является наиболее динамично развивающейся частью глобальной экономики. Однако и привычные сферы сотрудничества, такие, как поставки энергоносителей и развитие туризма, также будут основными темами саммита. Страны АСЕАН заинтересованы в поддержании стабильности и дальнейшем расширении поставок энергоносителей из стран Залива. А такие государства, как Таиланд, Индонезия и Вьетнам, в высшей степени заинтересованы еще и в увеличении потока туристов из стран ССАГЗ, и, в случае Таиланда, также и развитии медицинского туризма из стран Залива. Восстановление отношений Таиланда и Саудовской Аравии Не очень заметную публично, но значительную роль в принятии решения о созыве саммита АСЕАН – ССАГЗ сыграло недавнее восстановление в полном объеме дипломатических отношений между Таиландом, одной из ведущих экономик и одной из стран-основателей АСЕАН, и Саудовской Аравией, которые были понижены до уровня временных поверенных в делах в 1990 году. Понижение уровня отношений стало следствием уголовного дела о краже 91 килограмма драгоценностей с бриллиантами из одного из королевских дворцов Саудовской Аравии работавшим там тайским гастарбайтером и связанной с этой кражей серией убийств в Таиланде, в ходе которой были убиты три дипломата из Саудовской Аравии и бизнесмен, близкий к саудовской королевской семье. Эти убийства так и не были раскрыты. Понижение уровня дипотношений сказалось и на экономических связях между двумя государствами: например, полумиллиону тайских рабочих, находившихся в Саудовской Аравии по межправительственному соглашению, пришлось покинуть страну. В январе 2022 года Таиланд и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения и обменялись послами.
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таиланд, оон, сша, саудовская аравия, в мире
Таиланд, ООН, США, Саудовская Аравия, В мире
БАНГКОК, 20 окт – РИА Новости. Главы государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совета сотрудничества арабских государств (Персидского) Залива в пятницу соберутся в саудовской столице Эр-Рияде на первый лидерский саммит двух региональных организаций за 30 лет сотрудничества, чтобы обсудить диверсификацию торгово-экономических отношений, политические отношения в период обострения соперничества мировых держав в обоих регионах, и совместные планы на ближайшие 4 года.
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Членами ССАГЗ являются Саудовская Аравия
, Кувейт
, Объединенные Арабские Эмираты, Катар
, Бахрейн
и Оман
.
Сотрудничество двух организация началось в 1990 году
Сотрудничество двух региональных организаций началось еще в 1990 году, однако в течение трех десятилетий оно направлялось и планировалось только на уровне министров иностранных дел, собиравшихся на общую встречу раз в год, обычно на полях сессий Генеральной ассамблеи ООН
в Нью-Йорке
.
Основными составляющими сотрудничества стран двух регионов длительное время являлись поставки энергоносителей в страны АСЕАН из стран Персидского залива
, культурное сотрудничество и туризм, однако в последние годы обе стороны продемонстрировали значительный интерес к диверсификации торгово-экономических связей и изучению опыта друг друга в поддержании сбалансированных отношений с мировыми державами, прежде всего США
и Китаем
, соперничество между которыми стало все более активно проявляться в обоих регионах.
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Именно эти вопросы на сегодня достаточно назрели для того, чтобы впервые за 30 лет собрать на одном саммите лидеров стран-членов обеих региональных организаций, обсудить на высшем уровне все темы, представляющие взаимный интерес, и совместные планы на ближайшие годы. Предполагается, что по результатам саммита будут приняты совместное заявление лидеров и рамочный документ о планах и структуре сотрудничества между АСЕАН и ССАГЗ на 2024 – 2028 годы.
В поисках геополитического баланса
Оба региона имеют долгую историю партнерских отношений с США, хотя степень этого партнерства варьируется от страны к стране. Оба региона в значительной степени вовлечены в торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Китаем. Лидеры ряда стран обоих регионов, которые примут участие в саммите, в особенности лидеры ряда стран АСЕАН, в последнее время неоднократно высказывались публично об опасности вовлечения своих стран мировыми державами в геополитическое соперничество между собой, и призывали своих соседей по региону и коллег по региональным организациям делать все возможное, чтобы это не могло произойти.
Никто из собирающихся в Эр-Рияде лидеров не выступает за какие-либо решительные изменения в отношениях своих стран и региональных организаций с США и КНР, понимая, что любые действия в таком направлении приведут именно к вовлечению в геополитическое соперничество. В этих условиях, как считают многие региональные обозреватели в странах Юго-Восточной Азии
, странам Залива есть чему поучиться у АСЕАН, десятилетиями проводящей политику баланса отношений с мировыми державами и реализующей эту политику через свою центральную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входят вместе со странами АСЕАН и основные мировые державы – Китай, США и Россия
, и такие мощные мировые игроки, как Япония
, и постоянно наращивающая свой геополитический потенциал Индия
.
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Диверсификация торгово-экономических отношений
Уход от преимущественно энергетической повестки в торгово-экономических отношениях двух регионов также является основной темой саммита. Лидеры двух региональных организаций будут обсуждать в рамках этой темы такие перспективные сферы сотрудничества, как финансы и инвестиции, цифровизация экономик стран обоих регионов, экологические программы и "зеленую экономику", инфраструктурные программы развития, сотрудничество в производстве халяльных продуктов питания для мусульманского населения, проживающего как в странах Персидского залива, так и в таких странах ЮВА, как Индонезия, Малайзия, Бруней, а также мусульманских меньшинств в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.
Для стран Залива участие в саммите немаловажно еще и тем, что, развивая торгово-экономические и инвестиционные отношения со странами АСЕАН, они в значительной степени совершают поворот от финансово-экономической увязки с Западным миром к большей экономической активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который на сегодня является наиболее динамично развивающейся частью глобальной экономики.
Однако и привычные сферы сотрудничества, такие, как поставки энергоносителей и развитие туризма, также будут основными темами саммита. Страны АСЕАН заинтересованы в поддержании стабильности и дальнейшем расширении поставок энергоносителей из стран Залива. А такие государства, как Таиланд, Индонезия и Вьетнам, в высшей степени заинтересованы еще и в увеличении потока туристов из стран ССАГЗ, и, в случае Таиланда, также и развитии медицинского туризма из стран Залива.
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Восстановление отношений Таиланда и Саудовской Аравии
Не очень заметную публично, но значительную роль в принятии решения о созыве саммита АСЕАН – ССАГЗ сыграло недавнее восстановление в полном объеме дипломатических отношений между Таиландом, одной из ведущих экономик и одной из стран-основателей АСЕАН, и Саудовской Аравией, которые были понижены до уровня временных поверенных в делах в 1990 году. Понижение уровня отношений стало следствием уголовного дела о краже 91 килограмма драгоценностей с бриллиантами из одного из королевских дворцов Саудовской Аравии работавшим там тайским гастарбайтером и связанной с этой кражей серией убийств в Таиланде, в ходе которой были убиты три дипломата из Саудовской Аравии и бизнесмен, близкий к саудовской королевской семье. Эти убийства так и не были раскрыты. Понижение уровня дипотношений сказалось и на экономических связях между двумя государствами: например, полумиллиону тайских рабочих, находившихся в Саудовской Аравии по межправительственному соглашению, пришлось покинуть страну.
В январе 2022 года Таиланд и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения и обменялись послами.
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