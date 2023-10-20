https://ria.ru/20231020/rysi-1904173861.html

В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей

В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей - РИА Новости, 20.10.2023

В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей

Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:36

2023-10-20T15:36

2023-10-20T16:21

происшествия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.Как сообщили жители в группе в соцсети "ВКонтакте", накануне на обочине дороги были обнаружены тела двух мертвых рысей. Как уточнили в пятницу специалисты, это две самки в возрасте четырех и полутора лет."Рыси скончались от столкновения с автомобилем, так как у них типичные для ДТП травмы: переломы конечностей и черепа, травмы внутренних органов, сильное внутреннее кровотечение. ДТП случилось в районе дорожного знака "Осторожно дикие животные", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобиль не установлен - с места ДТП скрылся, но разбирательство началось."Данный факт зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД России "Шимский". Обстоятельства смерти диких животных в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД МО МВД России "Шимский", - сообщила пресс-служба УМВД региона.Всего на территории Новгородской области на 1 апреля 2023 года специалисты зарегистрировали 440 рысей.

https://ria.ru/20230828/avariya-1892695899.html

https://ria.ru/20230929/losi-1899543837.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область