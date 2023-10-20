https://ria.ru/20231020/rysi-1904173861.html
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей - РИА Новости, 20.10.2023
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей
Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:36
2023-10-20T15:36
2023-10-20T16:21
происшествия
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598984749_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_eca1d3833f927d99032d06cf6a467fb9.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.Как сообщили жители в группе в соцсети "ВКонтакте", накануне на обочине дороги были обнаружены тела двух мертвых рысей. Как уточнили в пятницу специалисты, это две самки в возрасте четырех и полутора лет."Рыси скончались от столкновения с автомобилем, так как у них типичные для ДТП травмы: переломы конечностей и черепа, травмы внутренних органов, сильное внутреннее кровотечение. ДТП случилось в районе дорожного знака "Осторожно дикие животные", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобиль не установлен - с места ДТП скрылся, но разбирательство началось."Данный факт зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД России "Шимский". Обстоятельства смерти диких животных в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД МО МВД России "Шимский", - сообщила пресс-служба УМВД региона.Всего на территории Новгородской области на 1 апреля 2023 года специалисты зарегистрировали 440 рысей.
https://ria.ru/20230828/avariya-1892695899.html
https://ria.ru/20230929/losi-1899543837.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598984749_87:0:1420:1000_1920x0_80_0_0_489dc5d85c48af7895d25e34e75dca05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей и скрылся
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
Как сообщили жители в группе в соцсети "ВКонтакте", накануне на обочине дороги были обнаружены тела двух мертвых рысей. Как уточнили в пятницу специалисты, это две самки в возрасте четырех и полутора лет.
Жительница Магадана случайно сбила медведя
«
"Рыси скончались от столкновения с автомобилем, так как у них типичные для ДТП травмы: переломы конечностей и черепа, травмы внутренних органов, сильное внутреннее кровотечение. ДТП случилось в районе дорожного знака "Осторожно дикие животные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль не установлен - с места ДТП скрылся, но разбирательство началось.
«
"Данный факт зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД России "Шимский". Обстоятельства смерти диких животных в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД МО МВД России "Шимский", - сообщила пресс-служба УМВД региона.
Всего на территории Новгородской области на 1 апреля 2023 года специалисты зарегистрировали 440 рысей.
Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги