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В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей - РИА Новости, 20.10.2023
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15:36 20.10.2023 (обновлено: 16:21 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/rysi-1904173861.html
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей - РИА Новости, 20.10.2023
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей
Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:36
2023-10-20T16:21
происшествия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.Как сообщили жители в группе в соцсети "ВКонтакте", накануне на обочине дороги были обнаружены тела двух мертвых рысей. Как уточнили в пятницу специалисты, это две самки в возрасте четырех и полутора лет."Рыси скончались от столкновения с автомобилем, так как у них типичные для ДТП травмы: переломы конечностей и черепа, травмы внутренних органов, сильное внутреннее кровотечение. ДТП случилось в районе дорожного знака "Осторожно дикие животные", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобиль не установлен - с места ДТП скрылся, но разбирательство началось."Данный факт зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД России "Шимский". Обстоятельства смерти диких животных в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД МО МВД России "Шимский", - сообщила пресс-служба УМВД региона.Всего на территории Новгородской области на 1 апреля 2023 года специалисты зарегистрировали 440 рысей.
https://ria.ru/20230828/avariya-1892695899.html
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происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей

В Новгородской области автомобиль насмерть сбил двух рысей и скрылся

© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Василий СолкинРысь
Рысь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Василий Солкин
Рысь. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Двух рысей насмерть сбил автомобиль в Новгородской области возле дорожного знака "Осторожно дикие животные", сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
Как сообщили жители в группе в соцсети "ВКонтакте", накануне на обочине дороги были обнаружены тела двух мертвых рысей. Как уточнили в пятницу специалисты, это две самки в возрасте четырех и полутора лет.
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«
"Рыси скончались от столкновения с автомобилем, так как у них типичные для ДТП травмы: переломы конечностей и черепа, травмы внутренних органов, сильное внутреннее кровотечение. ДТП случилось в районе дорожного знака "Осторожно дикие животные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль не установлен - с места ДТП скрылся, но разбирательство началось.
«
"Данный факт зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД России "Шимский". Обстоятельства смерти диких животных в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД МО МВД России "Шимский", - сообщила пресс-служба УМВД региона.
Всего на территории Новгородской области на 1 апреля 2023 года специалисты зарегистрировали 440 рысей.
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