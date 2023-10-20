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В Минпромторге рассказали о брендах из Азии и ОАЭ на российском рынке - РИА Новости, 20.10.2023
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07:18 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/rynok-1903985349.html
В Минпромторге рассказали о брендах из Азии и ОАЭ на российском рынке
В Минпромторге рассказали о брендах из Азии и ОАЭ на российском рынке - РИА Новости, 20.10.2023
В Минпромторге рассказали о брендах из Азии и ОАЭ на российском рынке
Бренды из Азии и Объединенных Арабских Эмиратов активно выходят на российский рынок, наращивают свои позиции и отечественные компании, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T07:18
2023-10-20T07:18
экономика
азия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бренды из Азии и Объединенных Арабских Эмиратов активно выходят на российский рынок, наращивают свои позиции и отечественные компании, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, практически все страны, что сейчас представлены на российском рынке, и ранее были на нем, а сейчас произошло перераспределение долей. "Условно "азиатские" бренды сейчас наращивают долю, более активно присутствует на рынке. У нас хорошо представлены теперь и Арабские Эмираты. Страны СНГ тоже всегда поставляли свою продукцию на российский рынок, просто теперь ее стало еще больше. Российский рынок большой и привлекательный – желающих торговать здесь, у нас, много", - подчеркнул Евтухов. Он также добавил, что с уходом ряда зарубежных брендов ассортимент на полках не оскудел, российские компании активно начали замещать зарубежную продукцию. "По некоторым категориям непродовольственных товаров ситуация посложнее - производителям нужно время освоиться в новых нишах. Но потребитель этого всего не ощущает. Потому что не только наши компании приходят и осваивают освободившийся рынок. К нам приходят и новые бренды из дружественных стран. В то же время российские торговые сети продвигают свои СТМ. Поэтому с точки зрения насыщения и разнообразия на потребительском рынке российская торговля отлично справляется", - резюмировал Евтухов.
https://ria.ru/20231020/maag-1903984884.html
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экономика, азия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг
Экономика, Азия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), СНГ
В Минпромторге рассказали о брендах из Азии и ОАЭ на российском рынке

Минпромторг: бренды из Азии и ОАЭ активно выходят на российский рынок

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бренды из Азии и Объединенных Арабских Эмиратов активно выходят на российский рынок, наращивают свои позиции и отечественные компании, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
По его словам, практически все страны, что сейчас представлены на российском рынке, и ранее были на нем, а сейчас произошло перераспределение долей.
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"Условно "азиатские" бренды сейчас наращивают долю, более активно присутствует на рынке. У нас хорошо представлены теперь и Арабские Эмираты. Страны СНГ тоже всегда поставляли свою продукцию на российский рынок, просто теперь ее стало еще больше. Российский рынок большой и привлекательный – желающих торговать здесь, у нас, много", - подчеркнул Евтухов.
Он также добавил, что с уходом ряда зарубежных брендов ассортимент на полках не оскудел, российские компании активно начали замещать зарубежную продукцию.
"По некоторым категориям непродовольственных товаров ситуация посложнее - производителям нужно время освоиться в новых нишах. Но потребитель этого всего не ощущает. Потому что не только наши компании приходят и осваивают освободившийся рынок. К нам приходят и новые бренды из дружественных стран. В то же время российские торговые сети продвигают свои СТМ. Поэтому с точки зрения насыщения и разнообразия на потребительском рынке российская торговля отлично справляется", - резюмировал Евтухов.
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ЭкономикаАзияВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СНГ
 
 
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