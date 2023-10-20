https://ria.ru/20231020/ryazan-1904148286.html

Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани

Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани - РИА Новости, 20.10.2023

Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл футбольный манеж в Рязани, мероприятие прошло в рамках международного форума "Россия – спортивная держава",... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:04

2023-10-20T15:04

2023-10-20T15:04

рязанская область

павел малков

олег матыцин

спорт

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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл футбольный манеж в Рязани, мероприятие прошло в рамках международного форума "Россия – спортивная держава", передает корреспондент РИА Новости. Спортивные объекты в рамках форума "Россия – спортивная держава" открылись в пятницу одновременно в семи регионах страны. Старт их работе в режиме видеоконференцсвязи дал министр спорта РФ Олег Матыцин. В Рязани состоялось открытие футбольного манежа. "Мы сегодня открыли новый крытый футбольный манеж. Первое такое сооружение в Рязани и Рязанской области. Оно нам давно было необходимо", - сообщил журналистам Малков. Он выразил уверенность, что востребованность у объекта будет "очень большая". Заниматься в манеже, в первую очередь, будут дети - воспитанники спортивных школ. "Давно ждали такой возможности, тренироваться в любую погоду, в любое время суток. Именно здесь будут коваться наши будущие победы", - отметил губернатор. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, объект построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Спорткомплекс включает административно-бытовой корпус и крытую футбольную арену. Объект планируется использовать в качестве основной тренировочной площадки.

https://ria.ru/20231020/futbol-1904137463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, олег матыцин, спорт