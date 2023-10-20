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Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани - РИА Новости, 20.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
15:04 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/ryazan-1904148286.html
Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани
Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани - РИА Новости, 20.10.2023
Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл футбольный манеж в Рязани, мероприятие прошло в рамках международного форума "Россия – спортивная держава",... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:04
2023-10-20T15:04
рязанская область
павел малков
олег матыцин
спорт
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл футбольный манеж в Рязани, мероприятие прошло в рамках международного форума "Россия – спортивная держава", передает корреспондент РИА Новости. Спортивные объекты в рамках форума "Россия – спортивная держава" открылись в пятницу одновременно в семи регионах страны. Старт их работе в режиме видеоконференцсвязи дал министр спорта РФ Олег Матыцин. В Рязани состоялось открытие футбольного манежа. "Мы сегодня открыли новый крытый футбольный манеж. Первое такое сооружение в Рязани и Рязанской области. Оно нам давно было необходимо", - сообщил журналистам Малков. Он выразил уверенность, что востребованность у объекта будет "очень большая". Заниматься в манеже, в первую очередь, будут дети - воспитанники спортивных школ. "Давно ждали такой возможности, тренироваться в любую погоду, в любое время суток. Именно здесь будут коваться наши будущие победы", - отметил губернатор. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, объект построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Спорткомплекс включает административно-бытовой корпус и крытую футбольную арену. Объект планируется использовать в качестве основной тренировочной площадки.
https://ria.ru/20231020/futbol-1904137463.html
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павел малков, олег матыцин, спорт
Рязанская область, Павел Малков, Олег Матыцин, Спорт

Губернатор Малков открыл футбольный манеж в Рязани

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл футбольный манеж в Рязани, мероприятие прошло в рамках международного форума "Россия – спортивная держава", передает корреспондент РИА Новости.
Спортивные объекты в рамках форума "Россия – спортивная держава" открылись в пятницу одновременно в семи регионах страны. Старт их работе в режиме видеоконференцсвязи дал министр спорта РФ Олег Матыцин. В Рязани состоялось открытие футбольного манежа.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом
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"Мы сегодня открыли новый крытый футбольный манеж. Первое такое сооружение в Рязани и Рязанской области. Оно нам давно было необходимо", - сообщил журналистам Малков.
Он выразил уверенность, что востребованность у объекта будет "очень большая". Заниматься в манеже, в первую очередь, будут дети - воспитанники спортивных школ.
"Давно ждали такой возможности, тренироваться в любую погоду, в любое время суток. Именно здесь будут коваться наши будущие победы", - отметил губернатор.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, объект построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Спорткомплекс включает административно-бытовой корпус и крытую футбольную арену. Объект планируется использовать в качестве основной тренировочной площадки.
 
Рязанская областьПавел МалковОлег МатыцинСпорт
 
 
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