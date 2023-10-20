https://ria.ru/20231020/rubl-1903968013.html
Экономист раскрыл настоящую стоимость рубля
Экономист раскрыл настоящую стоимость рубля - РИА Новости, 20.10.2023
Экономист раскрыл настоящую стоимость рубля
В перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:17
2023-10-20T02:17
2023-10-20T08:53
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.Он напомнил, что по темпам роста в последние месяцы российская экономика существенно опережает западные — те, напротив, проседают. По прогнозу ЕЦБ, рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7 процента. В России же, по оценке Росстата, ВВП за второй квартал вырос почти на пять процентов. Кроме того, западные экономики страдают от ускорения темпов инфляции.“Учитывая все эти нюансы, российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас”, — полагает экономист.По его словам, в ближайшие месяцы и годы курс нацвалюты в большей степени будет зависеть не от действий Центробанка, а от ситуации в западных экономиках, которые могут столкнуться с необходимостью девальвировать свои валюты. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе рубль может укрепиться еще сильнее, делает вывод Чирков.
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экономика, россия, государственный университет управления, ецб, евросоюз
Экономика, Россия, Государственный университет управления, ЕЦБ, Евросоюз
Экономист раскрыл настоящую стоимость рубля
Экономист Чирков: рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже