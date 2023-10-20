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В РПЦ поддержали клириков и прихожан атакованного храма в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:20 20.10.2023 (обновлено: 11:32 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/rpts-1904056489.html
В РПЦ поддержали клириков и прихожан атакованного храма в секторе Газа
В РПЦ поддержали клириков и прихожан атакованного храма в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
В РПЦ поддержали клириков и прихожан атакованного храма в секторе Газа
Русская православная церковь (РПЦ) сопереживает отважным священникам и прихожанам православной общины сектора Газа, соболезнует о погибших и молится, чтобы... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:20
2023-10-20T11:32
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) сопереживает отважным священникам и прихожанам православной общины сектора Газа, соболезнует о погибших и молится, чтобы Господь укрепил народ Палестины перед лицом испытаний, сказал РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, комментируя сведения об ударе по храму святого Порфирия Иерусалимского патриархата в Газе. Накануне вечером появились сообщения, что принадлежащий Иерусалимскому патриархату древний православный храм святого Порфирия в секторе Газа был разрушен в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. Иерусалимский патриархат после этого назвал израильские авиаудары по гуманитарным учреждениям в секторе Газа "военным преступлением, которое не может быть проигнорировано", осудив удар по церкви и назвав очевидными "нападения на объекты и убежища православного Иерусалимского патриархата и других церквей". "Вся Русская церковь горячо сопереживает православной общине Газы, ее отважным священнослужителям и прихожанам. Соболезнуем о погибших и молимся, чтобы Бог укрепил христиан Палестины в нынешних грозных испытаниях", – сказал РИА Новости Якимчук. По данным телеканала "Аль-Джазира", в результате удара погибли восемь человек, есть раненые. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/tserkov-1904014388.html
https://ria.ru/20231020/udar-1904007937.html
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израиль, палестина, россия, игорь якимчук, владимир путин, хамас, оон, русская православная церковь, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, общество
Религия, Израиль, Палестина, Россия, Игорь Якимчук, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Русская православная церковь, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Общество
В РПЦ поддержали клириков и прихожан атакованного храма в секторе Газа

В РПЦ выразили соболезнование клирикам и прихожанам атакованного храма в Газе

© AFP 2023 / DAWOOD NEMERПовреждения в помещении греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. 20 октября 2023
Повреждения в помещении греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. 20 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
Повреждения в помещении греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. 20 октября 2023
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) сопереживает отважным священникам и прихожанам православной общины сектора Газа, соболезнует о погибших и молится, чтобы Господь укрепил народ Палестины перед лицом испытаний, сказал РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, комментируя сведения об ударе по храму святого Порфирия Иерусалимского патриархата в Газе.
Накануне вечером появились сообщения, что принадлежащий Иерусалимскому патриархату древний православный храм святого Порфирия в секторе Газа был разрушен в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. Иерусалимский патриархат после этого назвал израильские авиаудары по гуманитарным учреждениям в секторе Газа "военным преступлением, которое не может быть проигнорировано", осудив удар по церкви и назвав очевидными "нападения на объекты и убежища православного Иерусалимского патриархата и других церквей".
Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе
10:09
"Вся Русская церковь горячо сопереживает православной общине Газы, ее отважным священнослужителям и прихожанам. Соболезнуем о погибших и молимся, чтобы Бог укрепил христиан Палестины в нынешних грозных испытаниях", – сказал РИА Новости Якимчук.
По данным телеканала "Аль-Джазира", в результате удара погибли восемь человек, есть раненые.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Хезболлы"
09:53
 
РелигияИзраильПалестинаРоссияИгорь ЯкимчукВладимир ПутинХАМАСООНРусская православная церковьОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреОбщество
 
 
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