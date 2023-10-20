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Рошаль предложил передать ряд функций Минздрава Нацмедпалате
Рошаль предложил передать ряд функций Минздрава Нацмедпалате - РИА Новости, 20.10.2023
Рошаль предложил передать ряд функций Минздрава Нацмедпалате
Российский Минздрав мог бы передать ряд своих функций союзу "Национальная медицинская палата", например, по разработке профессиональных стандартов и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:49
2023-10-20T11:49
2023-10-20T11:49
общество
леонид рошаль
национальная медицинская палата
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский Минздрав мог бы передать ряд своих функций союзу "Национальная медицинская палата", например, по разработке профессиональных стандартов и аккредитации медиков, заявил президент Нацмедпалаты Леонид Рошаль. "Мы сейчас ставим вопрос о том, когда и какие функции готов передать Минздрав",- сказал Рошаль на съезде Нацмедпалаты. Он отметил, что Нацмедпалата могла бы забрать функции по аккредитации медиков, разработке профессиональных стандартов, контролю соответствия образовательных стандартов профессиональным стандартам, допуску к профессии. При этом все это под строгим контролем Минздрава, подчеркнул Рошаль.
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общество, леонид рошаль, национальная медицинская палата
Общество, Леонид Рошаль, Национальная медицинская палата
Рошаль предложил передать ряд функций Минздрава Нацмедпалате
Рошаль предложил передать некоторые функции Минздрава Нацмедпалате
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский Минздрав мог бы передать ряд своих функций союзу "Национальная медицинская палата", например, по разработке профессиональных стандартов и аккредитации медиков, заявил президент Нацмедпалаты Леонид Рошаль.
"Мы сейчас ставим вопрос о том, когда и какие функции готов передать Минздрав",- сказал Рошаль на съезде Нацмедпалаты.
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Он отметил, что Нацмедпалата могла бы забрать функции по аккредитации медиков, разработке профессиональных стандартов, контролю соответствия образовательных стандартов профессиональным стандартам, допуску к профессии. При этом все это под строгим контролем Минздрава, подчеркнул Рошаль.