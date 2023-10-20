https://ria.ru/20231020/rosfinmonitoring-1903998433.html

В Росфинмониторинге оценили приостановку членства в группе "Эгмонт"

В Росфинмониторинге оценили приостановку членства в группе "Эгмонт" - РИА Новости, 20.10.2023

В Росфинмониторинге оценили приостановку членства в группе "Эгмонт"

Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы, кроме того, это решение РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:28

2023-10-20T09:28

2023-10-20T09:45

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

в мире

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы, кроме того, это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, однако российская финразведка продолжит сотрудничать с заинтересованными странами, говорится в сообщении Росфинмониторинга, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Накануне группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Как говорилось в заявлении, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине."Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы", - говорится в сообщении.Кроме того, добавили в Росфинмониторинге, такое решение "несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен"."Вместе с тем Росфинмониторинг продолжит сотрудничество со странами, реально заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена", - обращают внимание в ведомстве.Группа "Эгмонт" объединяет подразделения финансовой разведки 170 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг стал членом группы в июне 2002 года.

https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html

https://ria.ru/20231013/vyruchka-1902622586.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, в мире