https://ria.ru/20231020/riski-1904261704.html

Испытание США в Неваде увеличивает риски ядерного конфликта, завили в ICAN

Испытание США в Неваде увеличивает риски ядерного конфликта, завили в ICAN - РИА Новости, 20.10.2023

Испытание США в Неваде увеличивает риски ядерного конфликта, завили в ICAN

Проведенное США испытание химического вещества на полигоне в Неваде и выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) усиливают... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:23

2023-10-20T21:23

2023-10-20T21:23

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ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. Проведенное США испытание химического вещества на полигоне в Неваде и выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) усиливают напряженность, в то время как риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен окончания холодной войны, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "ICAN разделяет обеспокоенность экспертов по контролю над вооружениями тем, что такого рода испытания, наряду с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ, усилят напряженность в отношениях между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием, в то время, когда опасность того, что ядерное оружие может быть использовано в конфликте находится на самом высоком уровне со времен холодной войны", - сказал он. Бернетт добавил, что согласно информации, предоставленной властями США, испытание в Неваде было на взрывчатое вещество, предназначенное для оценки "новых прогностических моделей взрывов", чтобы определить, когда другие страны проводят "так называемые некритические ядерные испытания", чтобы проверить, работают ли их конструкции ядерных боеголовок. "Таким образом, похоже, что США пытаются улучшить свои возможности по наблюдению за усилиями других стран по разработке и модернизации ядерного оружия", - подчеркнул пресс-секретарь ICAN. Собеседник агентства напомнил, что режим гарантий Международного агентства по атомной энергии "уже очень эффективен" при определении того, когда какая-то страна обогащает уран до уровня, необходимого для производства ядерного оружия, а Организация договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) "имеет глобальную систему мониторинга для обнаружения ядерных испытаний". "Предположение о том, что крупные ядерные державы могут возобновить ядерные испытания совсем, что это повлечет за собой с точки зрения долгосрочного ущерба здоровью людей и радиоактивного загрязнения окружающей среды, подчеркивает важность ДВЗЯИ и Договора о запрещении ядерного оружия как для укрепления доверия, так и для обеспечения того, чтобы ядерные испытания никогда не возобновлялись", - заключил Бернетт. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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сша, россия, невада, сергей рябков, ican, госдума рф