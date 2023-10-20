https://ria.ru/20231020/rf-1904183447.html

Число россиян, погибших в израильско-палестинском конфликте, возросло до 20

Число россиян, погибших в израильско-палестинском конфликте, возросло до 20 - РИА Новости, 20.10.2023

Число россиян, погибших в израильско-палестинском конфликте, возросло до 20

Число россиян, погибших после обострения конфликта на Ближнем Востоке, выросло до двадцати, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:05

2023-10-20T16:05

2023-10-20T18:00

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россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Число россиян, погибших после обострения конфликта на Ближнем Востоке, выросло до двадцати, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете "Известия"."На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель двадцати граждан Российской Федерации. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов", — сказал дипломат.По его словам, еще семеро россиян пропали без вести."В заложниках находятся как минимум два гражданина России, имеющих также гражданство Израиля. Предполагаем, что их может быть больше, потому что не все данные есть даже у израильской стороны", — добавил Викторов.До этого было известно о 19 россиянах, погибших при обострении конфликта в регионе.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС на приграничные районы сектора Газа на юге еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: в Газу приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1300 граждан Израиля и других стран. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/mid-1904173459.html

https://ria.ru/20231020/poezdki-1904179025.html

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