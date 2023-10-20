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Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми - РИА Новости, 20.10.2023
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Туризм
 
21:21 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/reysy-1904261523.html
Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми
Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми - РИА Новости, 20.10.2023
Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми
Red Wings запускает прямые рейсы "Москва- Батуми" в рамках зимнего расписания с 3 ноября, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:21
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Red Wings запускает прямые рейсы "Москва- Батуми" в рамках зимнего расписания с 3 ноября, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили РИА Новости в компании. "Авиакомпания Red Wings информирует об открытии нового направления "Москва – Батуми". В рамках зимнего расписания, начиная с 3 ноября, полеты будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 07.00 (вторник, пятница) и 08.00 (воскресенье), обратные рейсы – в 11.30 и 12.30 соответственно (время местное)", - говорится в сообщении. Кроме того, частота полетов по маршруту "Москва – Кутаиси" возрастает с 3 до 5 рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье). Вылет из "Домодедово": 16.00 (понедельник, вторник, пятница), 04.50 (четверг), 17.00 (воскресенье). Обратные рейсы в 21.40, 10.30 и 22.40 соответственно (время местное). Отмечается, что воздушна линия обслуживается лайнерами SSJ100 вместимостью 100 мест. Билеты доступны по цене от 11 800 рублей к приобретению на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, батуми, домодедово (аэропорт), новости - туризм, россия
Туризм, Москва, Батуми, Домодедово (аэропорт), Новости - Туризм, Россия
Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми

Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Батуми с 3 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет авиакомпании Red Wings
 Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Red Wings запускает прямые рейсы "Москва- Батуми" в рамках зимнего расписания с 3 ноября, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили РИА Новости в компании.
"Авиакомпания Red Wings информирует об открытии нового направления "Москва – Батуми". В рамках зимнего расписания, начиная с 3 ноября, полеты будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 07.00 (вторник, пятница) и 08.00 (воскресенье), обратные рейсы – в 11.30 и 12.30 соответственно (время местное)", - говорится в сообщении.
Кроме того, частота полетов по маршруту "Москва – Кутаиси" возрастает с 3 до 5 рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье). Вылет из "Домодедово": 16.00 (понедельник, вторник, пятница), 04.50 (четверг), 17.00 (воскресенье). Обратные рейсы в 21.40, 10.30 и 22.40 соответственно (время местное).
Отмечается, что воздушна линия обслуживается лайнерами SSJ100 вместимостью 100 мест. Билеты доступны по цене от 11 800 рублей к приобретению на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.
Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Морские закаты прекрасны. В Новом Афоне солнце садится справа. И не всегда видно, как оно опускается в море. За таким зрелищем лучше отправиться в Гагру.

Закат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон в Абхазии

Морские закаты прекрасны. В Новом Афоне солнце садится справа. И не всегда видно, как оно опускается в море. За таким зрелищем лучше отправиться в Гагру.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Одна из главных достопримечательностей Абхазии — Новый Афон. В первую очередь — знаменитый монастырь. Сюда устремляются не только многочисленные паломники, но и любители истории, архитектуры и великолепных видов. Неслучайно Иосиф Сталин выбрал это место для одной из своих дач, в которой сейчас работает музей. А с высоты Иверской горы монастырь виден во всей красе. Туда стоит подняться, чтобы побывать в Анакопийской крепости.

Отдых в бархатный сезон в Абхазии

Одна из главных достопримечательностей Абхазии — Новый Афон. В первую очередь — знаменитый монастырь. Сюда устремляются не только многочисленные паломники, но и любители истории, архитектуры и великолепных видов. Неслучайно Иосиф Сталин выбрал это место для одной из своих дач, в которой сейчас работает музей. А с высоты Иверской горы монастырь виден во всей красе. Туда стоит подняться, чтобы побывать в Анакопийской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Водопады Нового Афона заслуживают отдельного внимания. Место считается одним из самых посещаемых. Его высота 8,5 метра, а ширина — 21 метр. Он искусственный. Плотину построили на реке Псырцха монахи, у нее было исключительно практическое назначение — электростанция, мощности которой хватало для нужд монастыря. Кстати, одна из самых первых в России. Она закрылась в 1935 году, но здание сохранилось. Если подняться выше, то можно увидеть над рекой одну из самых атмосферных в Абхазии железнодорожных станций.

Люди возле Псырцхинской гидроэлектростанции в городе Новый Афон в Абхазии

Водопады Нового Афона заслуживают отдельного внимания. Место считается одним из самых посещаемых. Его высота 8,5 метра, а ширина — 21 метр. Он искусственный. Плотину построили на реке Псырцха монахи, у нее было исключительно практическое назначение — электростанция, мощности которой хватало для нужд монастыря. Кстати, одна из самых первых в России. Она закрылась в 1935 году, но здание сохранилось. Если подняться выше, то можно увидеть над рекой одну из самых атмосферных в Абхазии железнодорожных станций.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По дороге к водопаду находится церковь Симона Кананита, построенная византийцами в IX веке. Апостол особо почитается в Абхазии. Его день (23 мая) — один из главных праздников. Он вместе с Андреем Первозванным одним из первых пришел в эти края распространять слово Божие. Церковь была разрушена, потом восстановлена монахами. Вход в нее обычно закрыт. Местом паломничества является грот-келья святого, находящаяся неподалеку. Рядом с церковью есть краеведческий музей.

Люди у церкви Симона Кананита в городе Новой Айфон в Абхазии

По дороге к водопаду находится церковь Симона Кананита, построенная византийцами в IX веке. Апостол особо почитается в Абхазии. Его день (23 мая) — один из главных праздников. Он вместе с Андреем Первозванным одним из первых пришел в эти края распространять слово Божие. Церковь была разрушена, потом восстановлена монахами. Вход в нее обычно закрыт. Местом паломничества является грот-келья святого, находящаяся неподалеку. Рядом с церковью есть краеведческий музей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Новый Афон сложно осмотреть за один день: достопримечательностей много. Подкрепиться можно в кафе (в Лебедином парке делают самые вкусные хачапури-лодочки), а потом заглянуть на рынок. Популярностью пользуются сыры, копченое мясо и рыба, чурчхела.

Продавец чурчхелы за прилавком на рынке в городе Новый Афон в Абхазии

Новый Афон сложно осмотреть за один день: достопримечательностей много. Подкрепиться можно в кафе (в Лебедином парке делают самые вкусные хачапури-лодочки), а потом заглянуть на рынок. Популярностью пользуются сыры, копченое мясо и рыба, чурчхела.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Море в Абхазии чистое и красивое. Пляжи в районе Нового Афона галечные, поэтому вода прозрачная и лазурная. Набережной нет, но можно погулять в красивом Лебедином парке, который находится прямо на берегу. По пруду и каналам действительно плавают грациозные птицы, а разнообразие растений напоминает ботанический сад.

Отдыхающие на берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии

Море в Абхазии чистое и красивое. Пляжи в районе Нового Афона галечные, поэтому вода прозрачная и лазурная. Набережной нет, но можно погулять в красивом Лебедином парке, который находится прямо на берегу. По пруду и каналам действительно плавают грациозные птицы, а разнообразие растений напоминает ботанический сад.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Сухуме — одна из самых благоустроенных набережных Абхазии. В столице стоит побывать, чтобы устроить себе культурную программу по музеям и улицам, где сохранилось много исторических зданий.

Девушка на набережной Сухума в Абхазии

В Сухуме — одна из самых благоустроенных набережных Абхазии. В столице стоит побывать, чтобы устроить себе культурную программу по музеям и улицам, где сохранилось много исторических зданий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Величественный Гегский водопад высотой около 70 метров находится по пути к озеру Рица на высоте 530 метров над уровнем моря. Добраться до него не так просто. Каменистую дорогу одолеет не всякий внедорожник, а на легковушке лучше вообще не соваться. Зато сюда отлично доезжают уазики, переоборудованные для "джипинга по-абхазски". В маршрут обычно входит несколько объектов, включая знаменитое озеро. Спортивные туристы вполне осилят и пеший подъем. Наградой им будет не только водопад. По дороге они попадут в настоящий сказочный лес с поросшими мхом деревьями.

Туристы у Гегского водопада высотой около 70 метров, расположенный в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря в Абхазии

Величественный Гегский водопад высотой около 70 метров находится по пути к озеру Рица на высоте 530 метров над уровнем моря. Добраться до него не так просто. Каменистую дорогу одолеет не всякий внедорожник, а на легковушке лучше вообще не соваться. Зато сюда отлично доезжают уазики, переоборудованные для "джипинга по-абхазски". В маршрут обычно входит несколько объектов, включая знаменитое озеро. Спортивные туристы вполне осилят и пеший подъем. Наградой им будет не только водопад. По дороге они попадут в настоящий сказочный лес с поросшими мхом деревьями.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© Фото : Сергей Шандин

"Я не хочу, чтобы в Абхазию пришла "цивилизация", когда все застроят отелями и закатают в асфальт. Страна мне нравится именно такой, какой я ее вижу сейчас. С ее особенным колоритом, коровами на дорогах и неспешной жизнью", — говорит туристка Светлана Давыдова.

Рынок мандаринов, Абхазия

"Я не хочу, чтобы в Абхазию пришла "цивилизация", когда все застроят отелями и закатают в асфальт. Страна мне нравится именно такой, какой я ее вижу сейчас. С ее особенным колоритом, коровами на дорогах и неспешной жизнью", — говорит туристка Светлана Давыдова.

© Фото : Сергей Шандин
9 из 9

Морские закаты прекрасны. В Новом Афоне солнце садится справа. И не всегда видно, как оно опускается в море. За таким зрелищем лучше отправиться в Гагру.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Одна из главных достопримечательностей Абхазии — Новый Афон. В первую очередь — знаменитый монастырь. Сюда устремляются не только многочисленные паломники, но и любители истории, архитектуры и великолепных видов. Неслучайно Иосиф Сталин выбрал это место для одной из своих дач, в которой сейчас работает музей. А с высоты Иверской горы монастырь виден во всей красе. Туда стоит подняться, чтобы побывать в Анакопийской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Водопады Нового Афона заслуживают отдельного внимания. Место считается одним из самых посещаемых. Его высота 8,5 метра, а ширина — 21 метр. Он искусственный. Плотину построили на реке Псырцха монахи, у нее было исключительно практическое назначение — электростанция, мощности которой хватало для нужд монастыря. Кстати, одна из самых первых в России. Она закрылась в 1935 году, но здание сохранилось. Если подняться выше, то можно увидеть над рекой одну из самых атмосферных в Абхазии железнодорожных станций.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 9

По дороге к водопаду находится церковь Симона Кананита, построенная византийцами в IX веке. Апостол особо почитается в Абхазии. Его день (23 мая) — один из главных праздников. Он вместе с Андреем Первозванным одним из первых пришел в эти края распространять слово Божие. Церковь была разрушена, потом восстановлена монахами. Вход в нее обычно закрыт. Местом паломничества является грот-келья святого, находящаяся неподалеку. Рядом с церковью есть краеведческий музей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Новый Афон сложно осмотреть за один день: достопримечательностей много. Подкрепиться можно в кафе (в Лебедином парке делают самые вкусные хачапури-лодочки), а потом заглянуть на рынок. Популярностью пользуются сыры, копченое мясо и рыба, чурчхела.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Море в Абхазии чистое и красивое. Пляжи в районе Нового Афона галечные, поэтому вода прозрачная и лазурная. Набережной нет, но можно погулять в красивом Лебедином парке, который находится прямо на берегу. По пруду и каналам действительно плавают грациозные птицы, а разнообразие растений напоминает ботанический сад.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 9

В Сухуме — одна из самых благоустроенных набережных Абхазии. В столице стоит побывать, чтобы устроить себе культурную программу по музеям и улицам, где сохранилось много исторических зданий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Величественный Гегский водопад высотой около 70 метров находится по пути к озеру Рица на высоте 530 метров над уровнем моря. Добраться до него не так просто. Каменистую дорогу одолеет не всякий внедорожник, а на легковушке лучше вообще не соваться. Зато сюда отлично доезжают уазики, переоборудованные для "джипинга по-абхазски". В маршрут обычно входит несколько объектов, включая знаменитое озеро. Спортивные туристы вполне осилят и пеший подъем. Наградой им будет не только водопад. По дороге они попадут в настоящий сказочный лес с поросшими мхом деревьями.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

"Я не хочу, чтобы в Абхазию пришла "цивилизация", когда все застроят отелями и закатают в асфальт. Страна мне нравится именно такой, какой я ее вижу сейчас. С ее особенным колоритом, коровами на дорогах и неспешной жизнью", — говорит туристка Светлана Давыдова.

© Фото : Сергей Шандин
9 из 9
 
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