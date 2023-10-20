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Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми

Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми - РИА Новости, 20.10.2023

Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Батуми

Red Wings запускает прямые рейсы "Москва- Батуми" в рамках зимнего расписания с 3 ноября, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:21

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Red Wings запускает прямые рейсы "Москва- Батуми" в рамках зимнего расписания с 3 ноября, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили РИА Новости в компании. "Авиакомпания Red Wings информирует об открытии нового направления "Москва – Батуми". В рамках зимнего расписания, начиная с 3 ноября, полеты будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 07.00 (вторник, пятница) и 08.00 (воскресенье), обратные рейсы – в 11.30 и 12.30 соответственно (время местное)", - говорится в сообщении. Кроме того, частота полетов по маршруту "Москва – Кутаиси" возрастает с 3 до 5 рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье). Вылет из "Домодедово": 16.00 (понедельник, вторник, пятница), 04.50 (четверг), 17.00 (воскресенье). Обратные рейсы в 21.40, 10.30 и 22.40 соответственно (время местное). Отмечается, что воздушна линия обслуживается лайнерами SSJ100 вместимостью 100 мест. Билеты доступны по цене от 11 800 рублей к приобретению на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.

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москва, батуми, домодедово (аэропорт), новости - туризм, россия