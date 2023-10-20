https://ria.ru/20231020/rets-1904195413.html
РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ
РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 20.10.2023
РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ
Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:53
2023-10-20T16:53
2023-10-20T16:53
экономика
россия
институт стран азии и африки
мгу имени м. в. ломоносова
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904197007_0:260:3179:2048_1920x0_80_0_0_95f140128afde905df3dda561625c432.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки Алексей Маслов подписали соглашение о сотрудничестве в целях координации усилий по повышению информированности и развитию компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности российских компаний из различных отраслей, включая развитие и реализацию их экспортного потенциала", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение предусматривает совместную деятельность по поддержке индивидуальных предпринимателей, компаний крупного, а также малого и среднего бизнеса в форме образовательных услуг.Также это соглашение подразумевает развитие компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности среди представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта.
https://ria.ru/20231020/fingramotnost-1904179522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904197007_100:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_47298c7e72216835638aca9b07c669c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Институт стран Азии и Африки, МГУ имени М. В. Ломоносова, Форум "Сделано в России", Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ
Алиса Никитина и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки Алексей Маслов подписали соглашение о сотрудничестве в целях координации усилий по повышению информированности и развитию компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности российских компаний из различных отраслей, включая развитие и реализацию их экспортного потенциала", - говорится в сообщении.
Школа РЭЦ научила участников форума "Сделано в России" финграмотности
Отмечается, что соглашение предусматривает совместную деятельность по поддержке индивидуальных предпринимателей, компаний крупного, а также малого и среднего бизнеса в форме образовательных услуг.
Также это соглашение подразумевает развитие компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности среди представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта.