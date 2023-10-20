https://ria.ru/20231020/rets-1904195413.html

РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ

РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 20.10.2023

РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ

Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:53

2023-10-20T16:53

2023-10-20T16:53

экономика

россия

институт стран азии и африки

мгу имени м. в. ломоносова

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки Алексей Маслов подписали соглашение о сотрудничестве в целях координации усилий по повышению информированности и развитию компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности российских компаний из различных отраслей, включая развитие и реализацию их экспортного потенциала", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение предусматривает совместную деятельность по поддержке индивидуальных предпринимателей, компаний крупного, а также малого и среднего бизнеса в форме образовательных услуг.Также это соглашение подразумевает развитие компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности среди представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта.

https://ria.ru/20231020/fingramotnost-1904179522.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)