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РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 20.10.2023
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16:53 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/rets-1904195413.html
РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ
РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 20.10.2023
РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ
Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:53
2023-10-20T16:53
экономика
россия
институт стран азии и африки
мгу имени м. в. ломоносова
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки Алексей Маслов подписали соглашение о сотрудничестве в целях координации усилий по повышению информированности и развитию компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности российских компаний из различных отраслей, включая развитие и реализацию их экспортного потенциала", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение предусматривает совместную деятельность по поддержке индивидуальных предпринимателей, компаний крупного, а также малого и среднего бизнеса в форме образовательных услуг.Также это соглашение подразумевает развитие компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности среди представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта.
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экономика, россия, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Институт стран Азии и Африки, МГУ имени М. В. Ломоносова, Форум "Сделано в России", Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ договорился о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности директора Института Стран Азии и Африки Алексей Маслов и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве, на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Исполняющий обязанности директора Института Стран Азии и Африки Алексей Маслов и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве, на Международном экспортном форуме Сделано в России в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Исполняющий обязанности директора Института Стран Азии и Африки Алексей Маслов и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве, на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова на полях международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки Алексей Маслов подписали соглашение о сотрудничестве в целях координации усилий по повышению информированности и развитию компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности российских компаний из различных отраслей, включая развитие и реализацию их экспортного потенциала", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что соглашение предусматривает совместную деятельность по поддержке индивидуальных предпринимателей, компаний крупного, а также малого и среднего бизнеса в форме образовательных услуг.
Также это соглашение подразумевает развитие компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности среди представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта.
 
ЭкономикаРоссияИнститут стран Азии и АфрикиМГУ имени М. В. ЛомоносоваФорум "Сделано в России"Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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