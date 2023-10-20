https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html

РЭЦ окажет финподдержку "АвтоВАЗу" для реализации международных проектов

РЭЦ окажет финподдержку "АвтоВАЗу" для реализации международных проектов - РИА Новости, 20.10.2023

РЭЦ окажет финподдержку "АвтоВАЗу" для реализации международных проектов

Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и "АвтоВАЗ" продолжают многолетнее сотрудничество и Росэксимбанк окажет финансовую поддержку компании в целях... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:10

2023-10-20T14:10

2023-10-20T14:10

экономика

россия

максим соколов

автоваз

росэксимбанк

москва

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и "АвтоВАЗ" продолжают многолетнее сотрудничество и Росэксимбанк окажет финансовую поддержку компании в целях реализации приоритетных международных проектов, сообщает РЭЦ."Соответствующий договор 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве подписали и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов", - говорится в сообщении центра."Мы ценим вклад "АвтоВАЗа" - одного из ведущих производителей России - в развитие национальной автомобильной промышленности, для нас важно участвовать в стратегических и коммерческих инициативах компании. Уверена, наше сотрудничество позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским автомобильным рынком, укрепить производственные мощности и повысить конкурентоспособность отечественных автомобилей на внешних рынках", - отметила Сахарова."АвтоВАЗ" долгие годы успешно представляет отечественное автомобилестроение на мировых рынках. Поддержка Группы РЭЦ позволит нам достичь новых технологических и качественных результатов, а также будет способствовать созданию инновационной продукции, соответствующей потребностям наших клиентов как в России, так и за рубежом", - отметил в свою очередь Соколов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, максим соколов, автоваз, росэксимбанк, москва, российский экспортный центр (рэц)