https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html
РЭЦ окажет финподдержку "АвтоВАЗу" для реализации международных проектов
РЭЦ окажет финподдержку "АвтоВАЗу" для реализации международных проектов - РИА Новости, 20.10.2023
РЭЦ окажет финподдержку "АвтоВАЗу" для реализации международных проектов
Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и "АвтоВАЗ" продолжают многолетнее сотрудничество и Росэксимбанк окажет финансовую поддержку компании в целях... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:10
2023-10-20T14:10
2023-10-20T14:10
экономика
россия
максим соколов
автоваз
росэксимбанк
москва
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и "АвтоВАЗ" продолжают многолетнее сотрудничество и Росэксимбанк окажет финансовую поддержку компании в целях реализации приоритетных международных проектов, сообщает РЭЦ."Соответствующий договор 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве подписали и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов", - говорится в сообщении центра."Мы ценим вклад "АвтоВАЗа" - одного из ведущих производителей России - в развитие национальной автомобильной промышленности, для нас важно участвовать в стратегических и коммерческих инициативах компании. Уверена, наше сотрудничество позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским автомобильным рынком, укрепить производственные мощности и повысить конкурентоспособность отечественных автомобилей на внешних рынках", - отметила Сахарова."АвтоВАЗ" долгие годы успешно представляет отечественное автомобилестроение на мировых рынках. Поддержка Группы РЭЦ позволит нам достичь новых технологических и качественных результатов, а также будет способствовать созданию инновационной продукции, соответствующей потребностям наших клиентов как в России, так и за рубежом", - отметил в свою очередь Соколов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим соколов, автоваз, росэксимбанк, москва, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Росэксимбанк, Москва, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и "АвтоВАЗ" продолжают многолетнее сотрудничество и Росэксимбанк окажет финансовую поддержку компании в целях реализации приоритетных международных проектов, сообщает РЭЦ.
"Соответствующий договор 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве подписали и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов", - говорится в сообщении центра.
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"Мы ценим вклад "АвтоВАЗа" - одного из ведущих производителей России - в развитие национальной автомобильной промышленности, для нас важно участвовать в стратегических и коммерческих инициативах компании. Уверена, наше сотрудничество позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским автомобильным рынком, укрепить производственные мощности и повысить конкурентоспособность отечественных автомобилей на внешних рынках", - отметила Сахарова.
"АвтоВАЗ" долгие годы успешно представляет отечественное автомобилестроение на мировых рынках. Поддержка Группы РЭЦ
позволит нам достичь новых технологических и качественных результатов, а также будет способствовать созданию инновационной продукции, соответствующей потребностям наших клиентов как в России, так и за рубежом", - отметил в свою очередь Соколов.