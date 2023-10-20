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В HRW прокомментировали реакцию Запада на действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
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12:39 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/reaktsiya-1904097763.html
В HRW прокомментировали реакцию Запада на действия Израиля в секторе Газа
В HRW прокомментировали реакцию Запада на действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
В HRW прокомментировали реакцию Запада на действия Израиля в секторе Газа
Реакция западных стран на блокаду сектора Газа и жертвы среди мирного населения в ходе обострения палестино-израильского конфликта лицемерна и демонстрирует... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:39
2023-10-20T12:39
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
human rights watch
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Реакция западных стран на блокаду сектора Газа и жертвы среди мирного населения в ходе обострения палестино-израильского конфликта лицемерна и демонстрирует двойные стандарты, заявил на сайте заместитель директора программ правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Том Портеус. Портеус обращает внимание на то, что на протяжении последних полутора лет, говоря об операции на Украине, западные страны отмечали важность соблюдения норм, регулирующих вооруженные конфликты. "Но теперь остальной мир наблюдает сдержанную реакцию на разрушительный ущерб, нанесенный мирному населению в результате блокады и атаки Израиля на Газу. Лицемерие и двойные стандарты западных государств ужасны и очевидны", - говорится в заявлении правозащитника. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, human rights watch, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Human Rights Watch, ХАМАС, Сектор Газа
В HRW прокомментировали реакцию Запада на действия Израиля в секторе Газа

В HRW увидели двойные стандарты в реакции Запада на действия Израиля в Газе

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Реакция западных стран на блокаду сектора Газа и жертвы среди мирного населения в ходе обострения палестино-израильского конфликта лицемерна и демонстрирует двойные стандарты, заявил на сайте заместитель директора программ правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Том Портеус.
Портеус обращает внимание на то, что на протяжении последних полутора лет, говоря об операции на Украине, западные страны отмечали важность соблюдения норм, регулирующих вооруженные конфликты.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
«
"Но теперь остальной мир наблюдает сдержанную реакцию на разрушительный ущерб, нанесенный мирному населению в результате блокады и атаки Израиля на Газу. Лицемерие и двойные стандарты западных государств ужасны и очевидны", - говорится в заявлении правозащитника.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
08:00
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуHuman Rights WatchХАМАССектор Газа
 
 
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