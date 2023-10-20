https://ria.ru/20231020/rakety-1904232402.html
В Херсонской области сбили пять ракет
В Херсонской области сбили пять ракет - РИА Новости, 20.10.2023
В Херсонской области сбили пять ракет
Над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округах, ПВО отработало на отлично, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:33
2023-10-20T18:33
2023-10-20T18:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округах, ПВО отработало на отлично, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 - 15 ракет, в том числе - переделанных С200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три - в Каховском и две - в Геническом округе", - написал Сальдо.По его словам, ПВО отработало на отлично.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области сбили пять ракет
Сальдо: в Херсонской области сбили пять ракет