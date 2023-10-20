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В Херсонской области сбили пять ракет - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 20.10.2023 (обновлено: 18:45 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/rakety-1904232402.html
В Херсонской области сбили пять ракет
В Херсонской области сбили пять ракет - РИА Новости, 20.10.2023
В Херсонской области сбили пять ракет
Над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округах, ПВО отработало на отлично, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:33
2023-10-20T18:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округах, ПВО отработало на отлично, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 - 15 ракет, в том числе - переделанных С200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три - в Каховском и две - в Геническом округе", - написал Сальдо.По его словам, ПВО отработало на отлично.
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области сбили пять ракет

Сальдо: в Херсонской области сбили пять ракет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс
Зенитный ракетно-пушечный комплекс - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округах, ПВО отработало на отлично, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 - 15 ракет, в том числе - переделанных С200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три - в Каховском и две - в Геническом округе", - написал Сальдо.
По его словам, ПВО отработало на отлично.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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