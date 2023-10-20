https://ria.ru/20231020/rakety-1904232402.html

В Херсонской области сбили пять ракет

В Херсонской области сбили пять ракет - РИА Новости, 20.10.2023

В Херсонской области сбили пять ракет

Над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округах, ПВО отработало на отлично, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:33

2023-10-20T18:33

2023-10-20T18:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округах, ПВО отработало на отлично, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 - 15 ракет, в том числе - переделанных С200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три - в Каховском и две - в Геническом округе", - написал Сальдо.По его словам, ПВО отработало на отлично.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо