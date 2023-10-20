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В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"*
В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"* - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о деле против журналистки "Радио Свободы"* Алсу Курмашевой, заявил, что в Кремле не следят за этим... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:41
2023-10-20T13:41
2023-10-20T13:58
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о деле против журналистки "Радио Свободы"* Алсу Курмашевой, заявил, что в Кремле не следят за этим делом.Согласно сообщениям СМИ, журналистку "Радио Свобода"* Курмашеву задержали в Казани, ее обвиняют в нарушении закона об иноагентах. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, Советский районный суд Казани продлил до 23 октября срок задержания журналистки с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, задержанной по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами."Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, не в курсе, абсолютно за этим не следим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за делом против Курмашевой.Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой сотрудницы "Радио Свобода"* Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь.По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".* СМИ, выполняющее функции иноагента
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свобода (радиостанция)
В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"*
Песков: в Кремле не следят за делом против журналистки "Радио Свобода"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о деле против журналистки "Радио Свободы"* Алсу Курмашевой, заявил, что в Кремле не следят за этим делом.
Согласно сообщениям СМИ, журналистку "Радио Свобода"* Курмашеву задержали в Казани, ее обвиняют в нарушении закона об иноагентах. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, Советский районный суд Казани продлил до 23 октября срок задержания журналистки с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, задержанной по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами.
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"Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, не в курсе, абсолютно за этим не следим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за делом против Курмашевой.
Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой сотрудницы "Радио Свобода"* Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь.
По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".
* СМИ, выполняющее функции иноагента