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В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"* - РИА Новости, 20.10.2023
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13:41 20.10.2023 (обновлено: 13:58 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/radio-1904127744.html
В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"*
В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"* - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о деле против журналистки "Радио Свободы"* Алсу Курмашевой, заявил, что в Кремле не следят за этим... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:41
2023-10-20T13:58
свобода (радиостанция)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о деле против журналистки "Радио Свободы"* Алсу Курмашевой, заявил, что в Кремле не следят за этим делом.Согласно сообщениям СМИ, журналистку "Радио Свобода"* Курмашеву задержали в Казани, ее обвиняют в нарушении закона об иноагентах. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, Советский районный суд Казани продлил до 23 октября срок задержания журналистки с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, задержанной по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами."Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, не в курсе, абсолютно за этим не следим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за делом против Курмашевой.Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой сотрудницы "Радио Свобода"* Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь.По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".* СМИ, выполняющее функции иноагента
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свобода (радиостанция)
Свобода (радиостанция)
В Кремле прокомментировали дело против журналистки "Радио Свобода"*

Песков: в Кремле не следят за делом против журналистки "Радио Свобода"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о деле против журналистки "Радио Свободы"* Алсу Курмашевой, заявил, что в Кремле не следят за этим делом.
Согласно сообщениям СМИ, журналистку "Радио Свобода"* Курмашеву задержали в Казани, ее обвиняют в нарушении закона об иноагентах. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, Советский районный суд Казани продлил до 23 октября срок задержания журналистки с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, задержанной по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами.
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"Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, не в курсе, абсолютно за этим не следим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за делом против Курмашевой.
Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой сотрудницы "Радио Свобода"* Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь.
По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".
* СМИ, выполняющее функции иноагента
 
Свобода (радиостанция)
 
 
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