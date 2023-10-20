https://ria.ru/20231020/pvo-1904164581.html
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29 - РИА Новости, 20.10.2023
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:18
2023-10-20T15:18
2023-10-20T15:25
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101066/48/1010664867_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3ece418b0bf320f2c56ec29c0f517290.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении. За всю минувшую неделю системы ПВО сбили 12 украинских военных самолетов.Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101066/48/1010664867_142:0:1858:1287_1920x0_80_0_0_5108b83fd46b081c2a87bc2b98690711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
Минобороны: средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении. За всю минувшую неделю системы ПВО сбили 12 украинских военных самолетов.
Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16