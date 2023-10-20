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Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29 - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 20.10.2023 (обновлено: 15:25 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/pvo-1904164581.html
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29 - РИА Новости, 20.10.2023
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:18
2023-10-20T15:25
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении. За всю минувшую неделю системы ПВО сбили 12 украинских военных самолетов.Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МиГ-29
Украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении. За всю минувшую неделю системы ПВО сбили 12 украинских военных самолетов.
Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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