https://ria.ru/20231020/pvo-1904164581.html

Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29

Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29 - РИА Новости, 20.10.2023

Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29

Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:18

2023-10-20T15:18

2023-10-20T15:25

специальная военная операция на украине

россия

миг-29

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за последние сутки сбили 7 истребителей МиГ-29, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении. За всю минувшую неделю системы ПВО сбили 12 украинских военных самолетов.Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр