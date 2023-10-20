https://ria.ru/20231020/putin-1904274729.html

Палестинцы вышли на митинг с портретом Путина

Палестинцы вышли на митинг с портретом Путина - РИА Новости, 20.10.2023

Палестинцы вышли на митинг с портретом Путина

Палестинцы в Хевроне вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с портретами Владимира Путина, сообщил RT. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T23:35

2023-10-20T23:35

2023-10-20T23:54

в мире

израиль

хеврона

владимир путин

ким чен ын

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Палестинцы в Хевроне вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с портретами Владимира Путина, сообщил RT."В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина и российскими флагами в знак протеста против израильской агрессии в Газе", — говорится в материале.На снятых телеканалом кадрах видно, как люди размахивают триколорами. Помимо снимка Путина, митингующие вынесли потрет лидера КНДР Ким Чен Ына.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, хеврона, владимир путин, ким чен ын, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году