https://ria.ru/20231020/putin-1904262250.html
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае - РИА Новости, 20.10.2023
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае
Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил поведение Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:29
2023-10-20T21:29
2023-10-20T23:28
китай
россия
украина
центральное разведывательное управление (цру)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903603828_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_d2652fc0831bc84d341e74f0607f5496.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил поведение Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае."Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины", — отметил он, комментируя ответы президента России журналистам во время визита в КНР.По мнению эксперта, подобную манеру выступления можно назвать типичной для Путина. Он подчеркнул, что речь российского лидера была достаточно содержательной.В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Путин отметил, что если действительно есть желание договариваться, то Киев и его западные союзники должны делать конкретные шаги.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html
китай
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903603828_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_0768ba8e42d9c516eb40b017e8869961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин
Китай, Россия, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае
Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в КНР