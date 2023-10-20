https://ria.ru/20231020/putin-1904262250.html

В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае

В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае - РИА Новости, 20.10.2023

В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил поведение Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:29

2023-10-20T21:29

2023-10-20T23:28

китай

россия

украина

центральное разведывательное управление (цру)

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил поведение Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае."Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины", — отметил он, комментируя ответы президента России журналистам во время визита в КНР.По мнению эксперта, подобную манеру выступления можно назвать типичной для Путина. Он подчеркнул, что речь российского лидера была достаточно содержательной.В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Путин отметил, что если действительно есть желание договариваться, то Киев и его западные союзники должны делать конкретные шаги.

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html

китай

россия

украина

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китай, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин