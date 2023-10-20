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В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае - РИА Новости, 20.10.2023
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21:29 20.10.2023 (обновлено: 23:28 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/putin-1904262250.html
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае - РИА Новости, 20.10.2023
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае
Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил поведение Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:29
2023-10-20T23:28
китай
россия
украина
центральное разведывательное управление (цру)
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил поведение Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае.&quot;Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины&quot;, — отметил он, комментируя ответы президента России журналистам во время визита в КНР.По мнению эксперта, подобную манеру выступления можно назвать типичной для Путина. Он подчеркнул, что речь российского лидера была достаточно содержательной.В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Путин отметил, что если действительно есть желание договариваться, то Киев и его западные союзники должны делать конкретные шаги.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html
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китай, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин
Китай, Россия, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин
В США восхитились выступлением Путина перед журналистами в Китае

Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в КНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил поведение Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае.
«

"Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины", — отметил он, комментируя ответы президента России журналистам во время визита в КНР.

По мнению эксперта, подобную манеру выступления можно назвать типичной для Путина. Он подчеркнул, что речь российского лидера была достаточно содержательной.
В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Путин отметил, что если действительно есть желание договариваться, то Киев и его западные союзники должны делать конкретные шаги.
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КитайРоссияУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир Путин
 
 
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