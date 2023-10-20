https://ria.ru/20231020/putin-1904144854.html

Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана

Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана - РИА Новости, 20.10.2023

Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана

Представители стран — членов НАТО накануне провели заседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:27

2023-10-20T14:27

2023-10-20T15:13

в мире

россия

венгрия

будапешт

виктор орбан

владимир путин

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903287164_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_21931e8e8d4dc87768345c94ea1af61d.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представители стран — членов НАТО накануне провели заседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg."Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе", — говорится в статье.По данным агентства, послы стран — членов альянса обсуждали "проблемы", возникшие после российско-венгерских переговоров. Это, по мнению Bloomberg, свидетельствует об усилении разногласий внутри военного блока из-за отношений Будапешта с Москвой.Автор публикации обвинил венгерского премьера в подрыве единства Запада из-за заключения энергетических сделок с Россией, попыток ограничить помощь Киеву, препятствования расширению НАТО и публичных призывов к ЕС отменить экономические ограничения в отношении Москвы.Встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялась во вторник на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Как подчеркнул глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое. Халлик заработал таким образом более полутора миллионов евро, в то время как его жена "расхаживала по СМИ, призывая к ужесточению мер против России и российских граждан".

https://ria.ru/20231018/putin-1903494930.html

https://ria.ru/20231019/sholts-1903915190.html

россия

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир путин, нато, евросоюз, форум "один пояс - один путь", кайя каллас