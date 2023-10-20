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Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана - РИА Новости, 20.10.2023
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14:27 20.10.2023 (обновлено: 15:13 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/putin-1904144854.html
Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана
Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана - РИА Новости, 20.10.2023
Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана
Представители стран — членов НАТО накануне провели заседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:27
2023-10-20T15:13
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представители стран — членов НАТО накануне провели заседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg.&quot;Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе&quot;, — говорится в статье.По данным агентства, послы стран — членов альянса обсуждали "проблемы", возникшие после российско-венгерских переговоров. Это, по мнению Bloomberg, свидетельствует об усилении разногласий внутри военного блока из-за отношений Будапешта с Москвой.Автор публикации обвинил венгерского премьера в подрыве единства Запада из-за заключения энергетических сделок с Россией, попыток ограничить помощь Киеву, препятствования расширению НАТО и публичных призывов к ЕС отменить экономические ограничения в отношении Москвы.Встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялась во вторник на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Как подчеркнул глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое. Халлик заработал таким образом более полутора миллионов евро, в то время как его жена "расхаживала по СМИ, призывая к ужесточению мер против России и российских граждан".
https://ria.ru/20231018/putin-1903494930.html
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в мире, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир путин, нато, евросоюз, форум "один пояс - один путь", кайя каллас
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Форум "Один пояс - один путь", Кайя Каллас
Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана

Bloomberg: встреча Путина и Орбана вызвала обеспокоенность у союзников по НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представители стран — членов НАТО накануне провели заседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg.
«

"Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе", — говорится в статье.

По данным агентства, послы стран — членов альянса обсуждали "проблемы", возникшие после российско-венгерских переговоров. Это, по мнению Bloomberg, свидетельствует об усилении разногласий внутри военного блока из-за отношений Будапешта с Москвой.
Автор публикации обвинил венгерского премьера в подрыве единства Запада из-за заключения энергетических сделок с Россией, попыток ограничить помощь Киеву, препятствования расширению НАТО и публичных призывов к ЕС отменить экономические ограничения в отношении Москвы.
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Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое. Халлик заработал таким образом более полутора миллионов евро, в то время как его жена "расхаживала по СМИ, призывая к ужесточению мер против России и российских граждан".
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