https://ria.ru/20231020/putin-1904128352.html

Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США

Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США - РИА Новости, 20.10.2023

Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США

Тема президента России Владимира Путина в риторике американского истеблишмента является уже константной, это неотъемлемая часть их внутриполитической риторики,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:42

2023-10-20T13:42

2023-10-20T13:43

россия

сша

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тема президента России Владимира Путина в риторике американского истеблишмента является уже константной, это неотъемлемая часть их внутриполитической риторики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вообще, тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня является такой константой, фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Это мы видим, констатируем, это видно невооруженным глазом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на выступление президента США Джо Байдена, который "пытался провести параллели между ХАМАСом и президентом Путиным".

https://ria.ru/20231017/putin-1903454591.html

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россия, сша, владимир путин, джо байден