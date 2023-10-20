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Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США
Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США - РИА Новости, 20.10.2023
Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США
Тема президента России Владимира Путина в риторике американского истеблишмента является уже константной, это неотъемлемая часть их внутриполитической риторики,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:42
2023-10-20T13:42
2023-10-20T13:43
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тема президента России Владимира Путина в риторике американского истеблишмента является уже константной, это неотъемлемая часть их внутриполитической риторики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вообще, тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня является такой константой, фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Это мы видим, констатируем, это видно невооруженным глазом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на выступление президента США Джо Байдена, который "пытался провести параллели между ХАМАСом и президентом Путиным".
https://ria.ru/20231017/putin-1903454591.html
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россия, сша, владимир путин, джо байден
Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден
Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США
Песков назвал тему Путина неотъемлемой частью внутриполитической риторики США