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Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США - РИА Новости, 20.10.2023
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13:42 20.10.2023 (обновлено: 13:43 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/putin-1904128352.html
Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США
Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США - РИА Новости, 20.10.2023
Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США
Тема президента России Владимира Путина в риторике американского истеблишмента является уже константной, это неотъемлемая часть их внутриполитической риторики,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:42
2023-10-20T13:43
россия
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тема президента России Владимира Путина в риторике американского истеблишмента является уже константной, это неотъемлемая часть их внутриполитической риторики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вообще, тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня является такой константой, фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Это мы видим, констатируем, это видно невооруженным глазом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на выступление президента США Джо Байдена, который "пытался провести параллели между ХАМАСом и президентом Путиным".
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россия, сша, владимир путин, джо байден
Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден
Песков: тема Путина стала неотъемлемой частью внутриполитической жизни США

Песков назвал тему Путина неотъемлемой частью внутриполитической риторики США

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тема президента России Владимира Путина в риторике американского истеблишмента является уже константной, это неотъемлемая часть их внутриполитической риторики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вообще, тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня является такой константой, фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Это мы видим, констатируем, это видно невооруженным глазом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на выступление президента США Джо Байдена, который "пытался провести параллели между ХАМАСом и президентом Путиным".
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