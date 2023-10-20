https://ria.ru/20231020/putin-1904127318.html

В Кремле рассказали, как Путин относится к своей популярности в мире

В Кремле рассказали, как Путин относится к своей популярности в мире - РИА Новости, 20.10.2023

В Кремле рассказали, как Путин относится к своей популярности в мире

Главное для президента РФ Владимира Путина - отношение к нему россиян, а не то, что думают о нем за рубежом, хотя в мире и есть целый ряд наблюдателей, отдающих РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:40

2023-10-20T13:40

2023-10-20T13:44

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Главное для президента РФ Владимира Путина - отношение к нему россиян, а не то, что думают о нем за рубежом, хотя в мире и есть целый ряд наблюдателей, отдающих должное политическому весу российского лидера, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым Путину доверяют 77,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%.Песков заявил, что не думает, что Путин успел ознакомиться с результатами опроса, так как глава государства "только прилетел" в Москву, но отметил, что у российский лидер популярен и внутри страны, и в мире."Действительно, в мире есть целый ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина в мире. Действительно, это политический лидер, который пользуется в мире популярностью. Есть и те, кто, наоборот, считает, что главное дело их жизни - это борьба с Путиным. Есть разные люди, но главное для Путина все-таки - это отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом", - сказал он.На вопрос о том, как Путин относится к своей популярности в мире, Песков ответил, что "философски".

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество