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Турки пришли в восторг от решения Путина по Черному морю - РИА Новости, 20.10.2023
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10:41 20.10.2023 (обновлено: 11:38 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/putin-1904027212.html
Турки пришли в восторг от решения Путина по Черному морю
Турки пришли в восторг от решения Путина по Черному морю - РИА Новости, 20.10.2023
Турки пришли в восторг от решения Путина по Черному морю
Читатели Haber7 восхитились решением президента России Владимира Путина начать патрулирование Черного моря боевыми самолетами, способным нести гиперзвуковые... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:41
2023-10-20T11:38
россия
сша
черное море
владимир путин
джеральд форд
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели Haber7 восхитились решением президента России Владимира Путина начать патрулирование Черного моря боевыми самолетами, способным нести гиперзвуковые ракеты.По словам главы государства, такое решение приняли из-за США, которые "затащили две авиационные группировки в Средиземное море"."Если бы все были такими храбрыми, как Путин", — написал читатель."Турция и Россия рука об руку должны выгнать Америку", — предложил третий."Мы поддерживаем Путина", — согласился второй."Мы поддерживаем Россию. Отныне США, совершенно четко и ясно, нам враг", — подчеркнул комментатор."Давайте закроем американские базы в нашей стране, разместим русских. Америка доказала, что она нам не друг. Единственный враг Турции — это Америка", — резюмировали участники обсуждения.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.На фоне эскалации конфликта в секторе Газа США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Белый дом отметил, что его появление в регионе должно удержать третьи стороны от активных действий. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".
https://ria.ru/20231016/dron-1903045257.html
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россия, сша, черное море, владимир путин, джеральд форд, ллойд остин, министерство обороны сша
Россия, США, Черное море, Владимир Путин, Джеральд Форд, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Турки пришли в восторг от решения Путина по Черному морю

Читатели Haber 7 поддержали решение Путина о патрулировании Черного моря

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели Haber7 восхитились решением президента России Владимира Путина начать патрулирование Черного моря боевыми самолетами, способным нести гиперзвуковые ракеты.
По словам главы государства, такое решение приняли из-за США, которые "затащили две авиационные группировки в Средиземное море".
"Если бы все были такими храбрыми, как Путин", — написал читатель.
"Турция и Россия рука об руку должны выгнать Америку", — предложил третий.
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"Мы поддерживаем Путина", — согласился второй.
"Мы поддерживаем Россию. Отныне США, совершенно четко и ясно, нам враг", — подчеркнул комментатор.
"Давайте закроем американские базы в нашей стране, разместим русских. Америка доказала, что она нам не друг. Единственный враг Турции — это Америка", — резюмировали участники обсуждения.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
На фоне эскалации конфликта в секторе Газа США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Белый дом отметил, что его появление в регионе должно удержать третьи стороны от активных действий. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".
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