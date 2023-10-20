https://ria.ru/20231020/putin-1903971317.html

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации - РИА Новости, 20.10.2023

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации

Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T01:15

2023-10-20T01:15

2023-10-20T11:05

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб вооруженных сил", — сказал Песков.Герасимов доложил президенту, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.Также президент побеседовал и с другими представителями высшего руководства Минобороны, уточнил Песков.В конце встречи глава государства попросил передать привет всем командирам и пожелал всего доброго.Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в августе.

https://ria.ru/20230927/shoygu-1898938616.html

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Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону 2023-10-20T01:15 true PT0M40S

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россия, ростов, ростов-на-дону, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф