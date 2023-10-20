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Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации
Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации - РИА Новости, 20.10.2023
Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации
Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:15
2023-10-20T01:15
2023-10-20T11:05
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб вооруженных сил", — сказал Песков.Герасимов доложил президенту, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.Также президент побеседовал и с другими представителями высшего руководства Минобороны, уточнил Песков.В конце встречи глава государства попросил передать привет всем командирам и пожелал всего доброго.Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в августе.
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Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
2023-10-20T01:15
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Россия, Ростов, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации
Путин посетил штаб ВС в Ростове-на-Дону и заслушал доклад Герасимова о ходе СВО
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Возвращаясь из Перми
, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб вооруженных сил", — сказал Песков.
Герасимов доложил президенту, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.
Также президент побеседовал и с другими представителями высшего руководства Минобороны, уточнил Песков.
В конце встречи глава государства попросил передать привет всем командирам и пожелал всего доброго.
Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в августе.
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