https://ria.ru/20231020/protesty-1904214173.html

У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов

У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов - РИА Новости, 20.10.2023

У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов

Меры безопасности на территории Капитолия в Вашингтоне повышены в пятницу из-за возможных демонстраций, сообщила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:41

2023-10-20T17:41

2023-10-20T17:41

в мире

марджори тейлор грин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вашингтон (город)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f38dba0254a00a8dd0c4416b3993b7e.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Меры безопасности на территории Капитолия в Вашингтоне повышены в пятницу из-за возможных демонстраций, сообщила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. Ряд организаций тем временем призывают выйти на очередную акцию в поддержку прекращения огня в Газе. "Нас предупредили, что сторонники террористов, которые подняли мятеж в здании Кэннона в среду, могут вернуться сегодня", - написала Грин.Также она опубликовала и скриншот письма, из которого следует, что меры безопасности на территории Капитолия вновь повышены из-за возможных демонстраций. Очередной митинг в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа при этом заявлен как раз на пятницу. Среди множества организаторов - движения IfNotNow ("Если не сейчас") и Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"). Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошел крупный антивоенный митинг. Среди его организаторов были как раз члены движения "Jewish voice for peace". Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. "Еврейский голос за мир" позднее заявил, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы. Корреспондент РИА Новости при этом насчитал около сотни арестованных активистов, которых правоохранители сажали в автобусы. Местный канал FOX со ссылкой на полицию писал, что всего были арестованы около 300 человек. По сообщениям правоохранителей, некоторых задержанных обвинили в нападении на полицейских.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, марджори тейлор грин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (город), сша