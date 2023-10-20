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У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов - РИА Новости, 20.10.2023
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17:41 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/protesty-1904214173.html
У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов
У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов - РИА Новости, 20.10.2023
У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов
Меры безопасности на территории Капитолия в Вашингтоне повышены в пятницу из-за возможных демонстраций, сообщила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:41
2023-10-20T17:41
в мире
марджори тейлор грин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Меры безопасности на территории Капитолия в Вашингтоне повышены в пятницу из-за возможных демонстраций, сообщила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. Ряд организаций тем временем призывают выйти на очередную акцию в поддержку прекращения огня в Газе. &quot;Нас предупредили, что сторонники террористов, которые подняли мятеж в здании Кэннона в среду, могут вернуться сегодня&quot;, - написала Грин.Также она опубликовала и скриншот письма, из которого следует, что меры безопасности на территории Капитолия вновь повышены из-за возможных демонстраций. Очередной митинг в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа при этом заявлен как раз на пятницу. Среди множества организаторов - движения IfNotNow ("Если не сейчас") и Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"). Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошел крупный антивоенный митинг. Среди его организаторов были как раз члены движения "Jewish voice for peace". Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. "Еврейский голос за мир" позднее заявил, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы. Корреспондент РИА Новости при этом насчитал около сотни арестованных активистов, которых правоохранители сажали в автобусы. Местный канал FOX со ссылкой на полицию писал, что всего были арестованы около 300 человек. По сообщениям правоохранителей, некоторых задержанных обвинили в нападении на полицейских.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, марджори тейлор грин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (город), сша
В мире, Марджори Тейлор Грин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вашингтон (город), США
У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов

У Капитолия повысили меры безопасности из-за акций за прекращение огня в Газе

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Меры безопасности на территории Капитолия в Вашингтоне повышены в пятницу из-за возможных демонстраций, сообщила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
Ряд организаций тем временем призывают выйти на очередную акцию в поддержку прекращения огня в Газе.
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"Нас предупредили, что сторонники террористов, которые подняли мятеж в здании Кэннона в среду, могут вернуться сегодня", - написала Грин.

Также она опубликовала и скриншот письма, из которого следует, что меры безопасности на территории Капитолия вновь повышены из-за возможных демонстраций.
Очередной митинг в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа при этом заявлен как раз на пятницу. Среди множества организаторов - движения IfNotNow ("Если не сейчас") и Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир").
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Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошел крупный антивоенный митинг. Среди его организаторов были как раз члены движения "Jewish voice for peace". Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.
"Еврейский голос за мир" позднее заявил, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы. Корреспондент РИА Новости при этом насчитал около сотни арестованных активистов, которых правоохранители сажали в автобусы. Местный канал FOX со ссылкой на полицию писал, что всего были арестованы около 300 человек. По сообщениям правоохранителей, некоторых задержанных обвинили в нападении на полицейских.
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