https://ria.ru/20231020/proizvoditeli-1904273738.html

Российские производители поделились кейсами работы в новых условиях

Российские производители поделились кейсами работы в новых условиях - РИА Новости, 20.10.2023

Российские производители поделились кейсами работы в новых условиях

Занять полки своих и зарубежных магазинов: о том, с какими сложностями столкнулись российские бренды и какие методы адаптации под условия новой реальности были... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T23:22

2023-10-20T23:22

2023-10-20T23:22

россия

саудовская аравия

махачкала

esquire

men's health

cosmopolitan

бренд сделано в россии (made in russia)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Занять полки своих и зарубежных магазинов: о том, с какими сложностями столкнулись российские бренды и какие методы адаптации под условия новой реальности были результативными, рассказали участники сессии "Забыть про Zara", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). После введения ограничений большинство отечественных компаний были вынуждены поменять порой не только наименование своих продуктов, но и перекроить множество бизнес-процессов. О том, как в кратчайшие сроки перестроить работу своих брендов и локализовать бизнес, рассказала Наталья Веснина – генеральный директор Independent Media. Почти за один месяц на смену всем известным Cosmopolitan, Men's Health, Harper's Bazaar, Esquire пришли новые бренды. "Мы перезапустили 6 брендов из 8 под локальными российскими названиями. Это было удивительно, когда каждый час наш бренд в сети переименовывался. Вот у вас был Cosmopolitan, он стал The Voice – и меняется сайт, меняется дизайн, меняются названия в соцсетях, все. В следующий час Men's Health становится Men Today, – рассказала Наталья Веснина. Кейс холдинга оказался уникален по своему успеху, потому что сейчас ряд брендов имеют большие охваты аудитории, чем их предшественники. Например, российский The Voice превысил Cosmopolitan по аудитории на 15-20%. Основательница Krygina Cosmetics Елена Крыгина также рассказала о том, как бренду пришлось сориентироваться в условиях новой реальности, в том числе открыть с нуля китайский рынок при поддержке Российского экспортного центра. "Огромное количество санкций получил весь рынок в принципе и косметический в частности. Это очень затормозило процессы производства, потребовалось изменение рецептур, другие поставщики, затруднились логистические пути, стало необходимо добавлять какие-то промежуточные точки", – поделилась Крыгина. Но порой волевые решения приносят успех. Именно таким кейсом поделилась Елена: "Одно из самых рискованных решений, которое было принято лично мной – это введение категории ухода за кожей. За счет этого мы спасли, можно сказать, вообще бренд, и он быстро и очень сильно вырос. У нас план четвертого квартала этого года в 10 раз выше, чем результаты четвертого квартала 2022 года". Видеоблогер, основательница бренда Polina Repik wear Полина Репик выделила несколько проблемных зон в сегодняшней работе: поставка тканей и фурнитуры из-за границы и отсутствие общей инфраструктуры производства внутри страны, которая смогла бы позволить российским брендам разнообразить свои коллекции и занять место ушедших брендов. "Женщины, потеряв лояльность к уже знакомым брендам, которые вложили невероятные деньги в это, хотят найти новую одежду, новый стиль. Они также готовы наконец-то увидеть за российским производителем качество. Поэтому сейчас у нас есть возможность добиться этого доверия. Сделать это можно только через труд и вкладывание денег в качество производства", – отметила Репик. А вот бренд Brevno, которому уже 10 лет, начинал свой путь с завоевания европейского рынка, так как на отечественном в то время оказался не востребован. Однако сейчас – это самый большой эксперт в оптике на российском рынке с точки зрения разработки, производства, дизайна и дистрибьюции продукции. Компания производит очки по своей собственной уникальной технологии, бренд представлен более чем в 30 странах. "Ушли крупные игроки, и мы с радостью занимаем открывшийся оптический рынок. Мы продаемся от Петропавловска до Махачкалы. И мы поняли, что на самом деле отталкиваться от локального рынка очень важно, это очень большой ресурс, которым стоит пользоваться в первую очередь", – сообщил Артем Коровин, основатель бренда Brevno. Многие российские бренды в настоящее время ищут и находят свои ниши на не знакомых ранее рынках Востока и Азии. Мила Клименко – основательница бренда NikkMole, Ekko Beauty – отметила, что в настоящее время компания активно работает со странами, откуда прежде не было запроса на российскую продукцию. В частности, ведется работа по освоению рынка Саудовской Аравии. "Мы в первый же год вышли и сертифицировались в Саудовской Аравии, мы посчитали его для себя целевым и оттуда уже двигаемся на другие рынки. Конечно же, у них другой код красоты, и мы не смогли сразу же адаптировать все продукты, но сделали универсальную матрицу для всех типов кожи и вышли на маркетплейсы, что очень помогает нам в продвижении", – рассказала Клименко. На сессии неоднократно прозвучал тезис об уникальном культурном коде России, который невозможно вычеркнуть из мировой культуры никакими санкциями. Художественный руководитель Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Алексей Трифонов убежден, что именно коллаборация российского бизнеса с отечественной культурой будет способствовать развитию экспорта на новые рынки. "Культура — это мягкая сила, но очень хорошо работающая. Поэтому, если или крупные компании, или государство начнет поддерживать лидеров российской культуры по их выходу на рынки в дружественных странах, я думаю, что проблема присутствия нас на этих рынках будет решена очень быстро", – отметил Алексей Трифонов. Подробнее о том, как российские бренды будут строить новую стратегию-2024, можно узнать из трансляции на сайте форума "Сделано в России".

https://ria.ru/20231020/logistika-1904267068.html

https://ria.ru/20231020/brend-1904250816.html

https://ria.ru/20231020/forum-1904243488.html

https://ria.ru/20231020/sessiya-1904234578.html

https://ria.ru/20231020/forum-1904234152.html

https://ria.ru/20231020/forum-1904230041.html

https://ria.ru/20231019/rets-1904024928.html

россия

саудовская аравия

махачкала

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