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В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере
В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере - РИА Новости, 20.10.2023
В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере
Тело младенца нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, возбуждено дело об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службах областных ГСУСК и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:14
2023-10-20T11:14
2023-10-20T11:26
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело младенца нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, возбуждено дело об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службах областных ГСУСК и прокуратуры. По данным ведомств, завернутое в плед тело мальчика нашли в мусорном контейнере в Балашихе 19 октября. На его теле видимых признаков насильственной смерти не было. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в областном главке СК РФ. В подмосковной прокуратуре подчеркнули, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем Балашихинской городской прокуратуры.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html
балашиха
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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере
В подмосковной Балашихе нашли тело младенца в мусорном контейнере