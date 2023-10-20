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В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере - РИА Новости, 20.10.2023
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11:14 20.10.2023 (обновлено: 11:26 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/proisshestviya-1904049260.html
В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере
В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере - РИА Новости, 20.10.2023
В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере
Тело младенца нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, возбуждено дело об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службах областных ГСУСК и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:14
2023-10-20T11:26
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело младенца нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, возбуждено дело об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службах областных ГСУСК и прокуратуры. По данным ведомств, завернутое в плед тело мальчика нашли в мусорном контейнере в Балашихе 19 октября. На его теле видимых признаков насильственной смерти не было. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в областном главке СК РФ. В подмосковной прокуратуре подчеркнули, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем Балашихинской городской прокуратуры.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере

В подмосковной Балашихе нашли тело младенца в мусорном контейнере

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело младенца нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, возбуждено дело об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службах областных ГСУСК и прокуратуры.
По данным ведомств, завернутое в плед тело мальчика нашли в мусорном контейнере в Балашихе 19 октября. На его теле видимых признаков насильственной смерти не было.
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"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в областном главке СК РФ.
В подмосковной прокуратуре подчеркнули, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем Балашихинской городской прокуратуры.
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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