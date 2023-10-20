https://ria.ru/20231020/proisshestviya-1904049260.html

В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере

В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере - РИА Новости, 20.10.2023

В Подмосковье нашли тело младенца в мусорном контейнере

Тело младенца нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, возбуждено дело об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службах областных ГСУСК и... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:14

2023-10-20T11:14

2023-10-20T11:26

происшествия

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело младенца нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, возбуждено дело об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службах областных ГСУСК и прокуратуры. По данным ведомств, завернутое в плед тело мальчика нашли в мусорном контейнере в Балашихе 19 октября. На его теле видимых признаков насильственной смерти не было. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в областном главке СК РФ. В подмосковной прокуратуре подчеркнули, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем Балашихинской городской прокуратуры.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)