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Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство - РИА Новости, 20.10.2023
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05:22 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/proekt-1903981922.html
Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство
Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство - РИА Новости, 20.10.2023
Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство
Проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство, предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:22
2023-10-20T05:22
виктор евтухов
татьяна буцкая
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство, предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Сейчас этот законопроект направлен на заключение в правительство. Его суть, если коротко, ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. Пока рассматривается четыре категории товаров под квотирование места на полке для отечественных товаров: это парфюмерия, косметика, средства гигиены и бытовая химия", - заявил он. В начале мая первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в проекте о создании в торговых сетях российской "полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки, идет работа с кабмином и ведомствами. Она поясняла, что отечественному производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что его товары будут видны на полках магазинов. Кроме того, в октябре Евтухов отмечал, что министерство поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но, по его словам, конкретные параметры еще будут обсуждаться.
https://ria.ru/20231020/marketpleys-1903978869.html
РИА Новости
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виктор евтухов, татьяна буцкая
Виктор Евтухов, Татьяна Буцкая
Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство

Проект о создании "российской полки" направили в правительство на заключение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудница магазина косметики в торговом центре
Сотрудница магазина косметики в торговом центре - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудница магазина косметики в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство, предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«
"Сейчас этот законопроект направлен на заключение в правительство. Его суть, если коротко, ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. Пока рассматривается четыре категории товаров под квотирование места на полке для отечественных товаров: это парфюмерия, косметика, средства гигиены и бытовая химия", - заявил он.
В начале мая первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в проекте о создании в торговых сетях российской "полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки, идет работа с кабмином и ведомствами. Она поясняла, что отечественному производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что его товары будут видны на полках магазинов.
Кроме того, в октябре Евтухов отмечал, что министерство поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но, по его словам, конкретные параметры еще будут обсуждаться.
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России"
04:03
 
Виктор ЕвтуховТатьяна Буцкая
 
 
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