https://ria.ru/20231020/proekt-1903981922.html

Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство

Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство - РИА Новости, 20.10.2023

Проект о "российской полке" направили на заключение в правительство

Проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство, предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T05:22

2023-10-20T05:22

2023-10-20T05:22

виктор евтухов

татьяна буцкая

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство, предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Сейчас этот законопроект направлен на заключение в правительство. Его суть, если коротко, ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. Пока рассматривается четыре категории товаров под квотирование места на полке для отечественных товаров: это парфюмерия, косметика, средства гигиены и бытовая химия", - заявил он. В начале мая первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в проекте о создании в торговых сетях российской "полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки, идет работа с кабмином и ведомствами. Она поясняла, что отечественному производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что его товары будут видны на полках магазинов. Кроме того, в октябре Евтухов отмечал, что министерство поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но, по его словам, конкретные параметры еще будут обсуждаться.

https://ria.ru/20231020/marketpleys-1903978869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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виктор евтухов, татьяна буцкая