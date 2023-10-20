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Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса - РИА Новости, 20.10.2023
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18:28 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/prigovor-1904230825.html
Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса
Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса - РИА Новости, 20.10.2023
Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса
Суд в Иваново назначил исправительные работы 57-летнему местному жителю после гибели его 83-летней подруги, которую он придушил во время любовных утех, сообщила РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:28
2023-10-20T18:28
иваново
ивановская область
происшествия
ивановский областной суд
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Суд в Иваново назначил исправительные работы 57-летнему местному жителю после гибели его 83-летней подруги, которую он придушил во время любовных утех, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Советский районный суд города Иваново вынес приговор в отношении 57-летнего жителя областного центра, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности", - говорится на странице Ивановского областного суда в социальной сети "ВКонтакте". Судом установлено, что весной после совместного распития алкоголя "подсудимый и 83-летняя потерпевшая вступили между собой в половую связь, в ходе которой мужчина, совершая эротическое удушение, сдавил шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха, что явилось причиной смерти потерпевшей". "Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы", - уточняет пресс-служба судов. Приговор в законную силу не вступил.
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иваново, ивановская область, происшествия, ивановский областной суд, россия
Иваново, Ивановская область, Происшествия, Ивановский областной суд, Россия
Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса

Суд назначил исправительные работы ивановцу, задушившего подругу во время секса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Суд в Иваново назначил исправительные работы 57-летнему местному жителю после гибели его 83-летней подруги, которую он придушил во время любовных утех, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
"Советский районный суд города Иваново вынес приговор в отношении 57-летнего жителя областного центра, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности", - говорится на странице Ивановского областного суда в социальной сети "ВКонтакте".
Судом установлено, что весной после совместного распития алкоголя "подсудимый и 83-летняя потерпевшая вступили между собой в половую связь, в ходе которой мужчина, совершая эротическое удушение, сдавил шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха, что явилось причиной смерти потерпевшей".
"Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы", - уточняет пресс-служба судов.
Приговор в законную силу не вступил.
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