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Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса

Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса - РИА Новости, 20.10.2023

Суд вынес приговор жителю Иваново, задушившего подругу во время секса

Суд в Иваново назначил исправительные работы 57-летнему местному жителю после гибели его 83-летней подруги, которую он придушил во время любовных утех, сообщила РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:28

2023-10-20T18:28

2023-10-20T18:28

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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Суд в Иваново назначил исправительные работы 57-летнему местному жителю после гибели его 83-летней подруги, которую он придушил во время любовных утех, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Советский районный суд города Иваново вынес приговор в отношении 57-летнего жителя областного центра, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности", - говорится на странице Ивановского областного суда в социальной сети "ВКонтакте". Судом установлено, что весной после совместного распития алкоголя "подсудимый и 83-летняя потерпевшая вступили между собой в половую связь, в ходе которой мужчина, совершая эротическое удушение, сдавил шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха, что явилось причиной смерти потерпевшей". "Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы", - уточняет пресс-служба судов. Приговор в законную силу не вступил.

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