https://ria.ru/20231020/prestupleniya-1904157584.html

В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов

В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов - РИА Новости, 20.10.2023

В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов

Минск фиксирует многочисленные факты преступлений польских и литовских пограничников в отношении мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, десятки из них... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:58

2023-10-20T14:58

2023-10-20T14:58

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минск фиксирует многочисленные факты преступлений польских и литовских пограничников в отношении мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, десятки из них были убиты, а их тела выброшены на белорусскую территорию, заявил в пятницу генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. В пятницу в Нижнем Новгороде состоялось заседание объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии, на котором стороны обсудили противодействие нелегальной миграции и незаконный оборот оружия. По словам Шведа, в прошлом году белорусская сторона пресекла более трех тысяч попыток незаконного вытеснения беженцев из стран Африки и Ближнего Востока с территорий сопредельных государств на территорию Белоруссии. "Мы фиксируем многочисленные факты выдворения мигрантов польскими, литовскими пограничными службами в нарушение международного законодательства, а также, как правило, с применением насилия, в том числе повлекшего смерть мигрантов. Речь идет о десятках убитых мигрантах, которые фактически были убиты на территории сопредельных государств и выброшены на нашу территорию", - добавил генпрокурор. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html

https://ria.ru/20230929/migranty-1899502419.html

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в мире, белоруссия, литва, польша