https://ria.ru/20231020/prestupleniya-1904157584.html
В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов
В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов - РИА Новости, 20.10.2023
В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов
Минск фиксирует многочисленные факты преступлений польских и литовских пограничников в отношении мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, десятки из них... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:58
2023-10-20T14:58
2023-10-20T14:58
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минск фиксирует многочисленные факты преступлений польских и литовских пограничников в отношении мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, десятки из них были убиты, а их тела выброшены на белорусскую территорию, заявил в пятницу генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. В пятницу в Нижнем Новгороде состоялось заседание объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии, на котором стороны обсудили противодействие нелегальной миграции и незаконный оборот оружия. По словам Шведа, в прошлом году белорусская сторона пресекла более трех тысяч попыток незаконного вытеснения беженцев из стран Африки и Ближнего Востока с территорий сопредельных государств на территорию Белоруссии. "Мы фиксируем многочисленные факты выдворения мигрантов польскими, литовскими пограничными службами в нарушение международного законодательства, а также, как правило, с применением насилия, в том числе повлекшего смерть мигрантов. Речь идет о десятках убитых мигрантах, которые фактически были убиты на территории сопредельных государств и выброшены на нашу территорию", - добавил генпрокурор. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html
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в мире, белоруссия, литва, польша
В мире, Белоруссия, Литва, Польша
В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов
Генпрокурор Белоруссии: Польша и Литва убили десятки мигрантов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минск фиксирует многочисленные факты преступлений польских и литовских пограничников в отношении мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, десятки из них были убиты, а их тела выброшены на белорусскую территорию, заявил в пятницу генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
В пятницу в Нижнем Новгороде
состоялось заседание объединенной коллегии генпрокуратур России
и Белоруссии, на котором стороны обсудили противодействие нелегальной миграции и незаконный оборот оружия.
Польские пограничники заставили беженца тащить труп к белорусской границе
По словам Шведа, в прошлом году белорусская сторона пресекла более трех тысяч попыток незаконного вытеснения беженцев из стран Африки и Ближнего Востока с территорий сопредельных государств на территорию Белоруссии.
"Мы фиксируем многочисленные факты выдворения мигрантов польскими, литовскими пограничными службами в нарушение международного законодательства, а также, как правило, с применением насилия, в том числе повлекшего смерть мигрантов. Речь идет о десятках убитых мигрантах, которые фактически были убиты на территории сопредельных государств и выброшены на нашу территорию", - добавил генпрокурор.
Литва, Латвия
и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Минск обвинил Варшаву в манипуляциях на теме мигрантов