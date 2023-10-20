https://ria.ru/20231020/predpriyatiya-1904255697.html

Объем лизинговой поддержки ростовских предприятий превысил миллиард рублей

Объем лизинговой поддержки ростовских предприятий превысил миллиард рублей - РИА Новости, 20.10.2023

Объем лизинговой поддержки ростовских предприятий превысил миллиард рублей

Региональная лизинговая компания оказала поддержку предприятиям Ростовской области на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщил первый замгубернатора области... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:40

2023-10-20T20:40

2023-10-20T20:40

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Региональная лизинговая компания оказала поддержку предприятиям Ростовской области на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщил первый замгубернатора области Александр Скрябин на форуме "Лизинг как инструмент глобальной кооперации бизнеса". Организатором мероприятия выступила Региональная лизинговая компания Ростовской области при поддержке правительства региона и минэкономразвития области. Форум собрал представителей исполнительной и законодательной власти, банковского сектора, институтов поддержки бизнеса, лизинговых компаний, поставщиков техники и оборудования, в том числе из Москвы, Владивостока и китайского Шанхая. "Лизинг является динамично развивающимся инструментом финансирования основных фондов бизнеса. Именно поэтому по поручению губернатора Ростовской области была создана Региональная лизинговая компания. За пять лет работы она заключила свыше 360 договоров лизинга, оказав поддержку более 270 организациям и предпринимателям Ростовской области. Общий объем региональной лизинговой поддержки превысил 1 миллиард рублей, бизнесу передано более 650 предметов лизинга", - сказал Скрябин. Замминистра экономического развития области Сергей Кононенко в своем выступлении также подчеркнул востребованность лизинговой поддержки в регионе, особенно в условиях развития импортозамещающих производств. "Для совместного обсуждения на форуме мы обозначили широкий спектр вопросов: лизинг в агропромышленном секторе, в сфере услуг, транспортной отрасли, оптимизация логистических цепочек, работа с новыми поставщиками, обновление основных фондов", - отметил гендиректор Региональной лизинговой компании Александр Иванищев. Участники форума сошлись во мнении, что в Ростовской области создана эффективная экосистема взаимодействия бизнеса, инфраструктуры и власти, которая позволяет предпринимателям получать господдержку. Во многом это возможно благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Ростовская область входит в топ-10 регионов-лидеров по развитию МСП в стране. Малый и средний бизнес региона представляют 175 тысяч субъектов. На данных предприятиях заняты свыше 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20231020/festival-1904119453.html

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экономика, ростовская область, москва, владивосток, александр скрябин, россия