https://ria.ru/20231020/pomosch-1904102395.html

На границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 грузовиков с помощью

На границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 грузовиков с помощью - РИА Новости, 20.10.2023

На границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 грузовиков с помощью

Около 200 грузовиков с гуманитарной помощью находятся около контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, ожидая разрешения на въезд в РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:52

2023-10-20T12:52

2023-10-20T12:52

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Около 200 грузовиков с гуманитарной помощью находятся около контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, ожидая разрешения на въезд в палестинский анклав, передает корреспондент РИА Новости. Египетские специалисты в данный момент занимаются устранением последствий израильских ударов по палестинской стороне КПП. В пятницу утром на всех направлениях египетской стороны "Рафаха" были развернуты дополнительные силы спецназа для обеспечения защиты конвоев с помощью во время их прохода в сектор Газа. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и Газой. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первые поставки гуманитарной помощи в Газу через "Рафах", вероятно, могут начаться в пятницу, 20 октября. Египетский телеканал Al-Qahera News писал, что КПП откроется в пятницу. При этом телеканал CNN позднее сообщил, что доставка помощи в пятницу маловероятна. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа